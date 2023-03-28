狒狒遭誤殺！民進黨揭張善政荒腔走板　轟藍首長百日亂政

我是廣告 請繼續往下閱讀
林楚茵強調，整起事件凸顯市府團隊的無能，面對外界批評，一再卸責推諉，一問三不知，今天更是加碼演出農業局人員向狒狒遺體鞠躬獻花的作秀戲碼。呼籲張善政不要只是在臉書上發文道歉，應該率領作秀的農業局人員出面道歉，並承諾完成事件調查，做好通盤檢討。
另針對台中市政府消極處理校園霸凌後輕生一事，林楚茵表示，這名遭到師長霸凌的學生在2月輕生離世，這起不幸事件發生至今已經超過一個月，直至近日引發全國群情激，社會輿論在網路上炸鍋，盧秀燕昨天才首度表態，完全是後知後覺，市府危機處理失能。對於自詡為「媽媽市長」的盧秀燕更顯諷刺，令人失望。
林楚茵指出，台中市政府教育局針對這起不幸事件不僅未在第一時間要求校方啟動調查是否有不當管教情事，甚至還透過媒體放話「甲生為輔導室長期輔導協助個案，發生不幸校方也難過，家長也理解學校輔導過程」，試圖甩鍋，可見整個市府根本就是霸凌的共犯，盧秀燕應該再次為這起不幸道歉。
林楚茵表示，相較於張善政的「不知不覺」、盧秀燕的「後知後覺」，基隆市長謝國樑則是「跳票大王」，除了承諾當選要給市民的「染疫津貼」在上個月公布時，從不設門檻到「只發放低收入戶」遭罵翻，更離譜的是，這個月預計採購1.2萬台電動機車，Gogoro根本不投標，簡直就是「選前開支票，選後就跳票」。可見謝國樑的政見就是不經思考，胡亂承諾，哪裡有票就哪裡騙。
更多「狒狒之死」相關新聞。