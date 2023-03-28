「X實驗學院」籌備中！政大首推實驗教育的大學

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計畫主持人、副校長詹志禹表示，如果政大各學院是縱軸，希望「X實驗學院」是一個橫軸，可以串連各學院形成合作共生的關係，預計於113年2月招生的「運動、產業與文化學位學程」確定加入「X實驗學院」體制，雙方正在積極合作發展具有特色的課程，待學院正式發布通過後，會在畢業證書上，加註領域專長，如學生修完「運動、產業與文化學位學程」後，就會註記在畢業證書上；目前已成立籌備處，順利的話，明年8月1日就會有學生近來，但目前還沒設定學生數，得考量師資數量，才能決定招生數。
在學分認列上，「X實驗學院」預計採學分期末追認制，搭配引導課程，根據學生整體表現給予當學期學分數；「X實驗學院」不具有固定的課程地圖與教學大綱，課程內容可由學生主動提案，學院協助媒合專業教師。
師資部分，「X實驗學院」將邀請業界達人、校內學長姐，擔任「陪伴者（Tutor）」；傑出校友、業界成功人士、校內教師，擔任「生命導師（Mentor）」。「X實驗學院」還將改造原社資中心為發展基地，前棟將以「青年旅館」概念規劃，讓學生動手經營旅館，並成為一個學習歷程；後棟將規劃為「青年遊樂場」，包含展演廳、博物館、工坊、藝坊、實驗室等，並持續活化其他校園閒置空間，提供學生操作、體驗、互動、遊戲、分享、發表等多元學習機會。
李蔡彥則說，「X實驗學院」並非突然成立，政大過去就有做創造力教育、成立X書院，做實驗教育已有10幾年歷史，只是沒有以學院來劃設，未來「X實驗學院」將進一步孵化具有創新實驗性質的課程與學程，提供與自主、探索、跨域、未來趨勢及永續發展有關的學習經驗。