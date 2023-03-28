通膨Q2有望跌破2%！永豐金估央行停升息 台股高點看萬七
歐美銀行相繼出問題，導致金融市場動盪，美、台央行仍持續升息，面對這樣的情勢，永豐金控首席經濟學家黃蔭基今（28）日表示，目前仍不排除繼續爆雷可能，因此股市還會動盪一段時間，但他預估今年美國只會再升息1碼，台灣在「通膨漸漸落，景氣步步高」之下，央行將終止升息循環，6月不會再升息，台股今年則會呈現像是藍寶堅尼的「大牛和小牛」，高點上看萬七，低點不會跌破14900點，若跌到萬五點就可進場。
記者顏真真／台北報導
永豐金今日舉行法說會，黃蔭基受訪時指出，現在歐美都有一些小小金融風暴，主要是美國一些小銀行矽谷銀行（SVB）等，歐洲則是大銀行像是瑞信，現在看起來較錯綜複雜，是否結束還需觀察一段時間，因為這次美國升息造成中小銀行OCI未實現損失，加上這些中小銀行有被擠兌的狀況，銀行畢竟是信心行業，被擠兌任何銀行都沒辦法承受，也讓美國聯準會出面信心喊話，並提供存款保障及貼現窗口，但目前還是不能排除繼續爆雷的可能，他覺得還要持續觀察一陣子。
他分析，歐美銀行風暴觀察重點在於信用風險及流動性風險，目前信用風險已發生，接下來就看流動性風險是否發生，還是會維持正常情況，只是骨牌效應目還沒有看到，但也不能排除。
也因為這波歐美金融風暴錯綜複雜，他認為，金融市場尤其股市還會動盪一段時間。不過，黃蔭基預估，美國升息已進入最後尾聲，今年只會再升息1碼，台灣央行在3月升息半碼後，預估升息循環也終結，6月不會再升息，永豐金預估台灣通膨率今年第2季就會降到2%以下，今年將呈現「通膨漸斬落，景氣步步高」，預估全年經濟成長率仍可保2，來到2.11%，只是美台今年要看到降息也不可能。
永豐金同時也看好今年台股表現，黃蔭基說，雖然面對歐美銀行風暴的不確定性，市場還會動盪一段時間，但他認為台股今年將呈現像藍寶堅尼的「大牛和小牛」，預估「小牛」就是走到16600點，「大牛」就是走到萬七以上，低點預估就在14900點，如果跌到15000點就可以進場沒問題。