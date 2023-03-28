脖子、頸部腫大是癌症？謹慎但別緊張！醫指３可能，８症狀早就醫！

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劉承信醫師指出，頸部腫大可分成３大類原因，包括先天性腫塊、發炎感染、良性或惡性腫瘤，其中最常見的其實是發炎感染使得淋巴腫大。
發炎感染淋巴腫大：頸部構造密布著大大小小的淋巴結，聚集專門對抗病毒和細菌的淋巴球，因此淋巴結本來就存在，只是腫大到讓人摸得到，原因可如感冒、鼻竇炎、中耳炎等發炎疾病。
先天性腫塊：先天性腫塊則是手術時最多看到的囊腫類型，常見包括腮裂囊腫、甲狀舌骨囊腫、皮下囊腫、唾液腺囊腫、黏液囊腫等。其他也包括了因血管異常而發生變化的囊腫，不過相對少見。
良性/惡性腫瘤：至於民眾常最擔心的惡性腫瘤，或一般的良性腫瘤，門診中最常見的是甲狀腺腫瘤，以及口腔癌、喉癌、下咽癌、鼻咽癌的淋巴結轉移，唾液腺腫瘤則是當中最常見的。其他也包括淋巴癌、神經髓鞘腫瘤、內分泌腫瘤等少見疾病。
脖子、頸部腫大防癌症，出現合併症狀盡早就醫！
即便發炎或感染造成的淋巴腫大是頸部腫大最常見的原因，但還是得留意癌症，劉承信醫師表示，民眾若有發現頸部腫大，也可觀察是否有其他合併症狀出現，包括沒有減重的情況下，體重半年內掉了10%的不明體重減輕，以及口鼻出血、單側耳鳴耳悶、張口困難、吞嚥困難、呼吸困難、聲音沙啞，以及腫塊很硬、表面不光滑、無法滑動等異常腫塊，這些都是癌症高度可能性的徵兆。而醫師也多會在檢查前了解病人情況。
脖子、頸部腫大可做什麼檢查？醫指常見４項，瞭解確切原因！
為瞭解頸部腫塊的確切原因，醫師也會做詳盡檢查，劉承信醫師指出，檢查方式常見可為觸診檢查、內視鏡檢查、超音波檢查，以及抽血檢查和進階的影像檢查。
理學觸診檢查：觸診可觀察患者的腫瘤大小、硬度、彈性、固著度、是否疼痛、表面光滑等。而這不只是隨便摸摸，經耳鼻喉頭頸外科長期訓練、觸摸過上千人的手感，光是觸診就可知道很多事情。
內視鏡檢查：鼻咽喉內視鏡則可詳細檢查頭頸部區域，診斷或排除癌症的風險，包括鼻子、鼻咽、口咽、喉部、下咽等各區域，這也是透過門診即可進行檢查，快速方便、免禁食、且無痛。
超音波檢查：超音波檢查可直接直擊腫瘤位置，可說是醫師的透視鏡，快速、方便、無痛，透過影像即可判讀。而對於有高度懷疑病變的腫塊或淋巴結，甚至可再搭配細針抽吸檢查，不用開刀就可以初步知道診斷。
抽血檢查＆影像檢查：抽血檢查可更精確診斷感染、癌症指數，也可再藉由電腦斷層、電腦斷層、核磁共振、正子攝影等進行進階影像檢查，更有助鑑別診斷病灶、擬定後續的治療方向。
脖子、頸部腫大謹慎但別緊張，觀察症狀、盡早檢查，預後佳！
劉承信醫師提醒，頸部腫塊雖然發炎感染較為常見，但也不能忽視。醫師表示，診間常遇到只是發炎感染造成頸部腫大，長期不追蹤處理也完全沒有影響。但也遇過確診早期淋巴癌，在化療和放射治療下恢復良好。也有遇過頸部腫大不以為意，檢查發現是甲狀腺癌，經手術後定期追蹤，一切順利。也遇過案例體重減輕、無法進食，檢查後發現是下咽癌第四期，已經無法手術，只能免強嘗試化學治療。
醫師呼籲，寧願小心謹慎，也別掉以輕心，通常預後良好的都是早期就發現的患者，民眾日常可在洗澡時自我檢查，若有發現合併相關症狀應盡早就醫檢查，以利確保健康。
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