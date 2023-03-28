巴基斯坦物價漲翻天！洋蔥飆228%　齋戒月恐沒錢布施

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對於低階勞工來說，伊斯蘭信仰的「齋戒月」是非常重要的，因為各行各業的巴基斯坦人，基本都會在這段期間慷慨解囊，特別重視「布施行善」和「繳交天課」，讓生活困苦的人能得到幫助。不過現在，用於慈善事業的資金卻明顯減少，上週1份數據顯示，巴基斯坦的通貨膨脹率達到46.7%的歷史新高。
1位在當地運作臨時廚房、希望在齋戒月期間提供10萬份食物的管理人員說，由於通貨膨脹過於嚴重，物價高到難以想像，不得不做出妥協。在社區福利協會工作的拉雅（Hameeda Raja）也說，她已被迫停止向該地區的藍領、白領家庭分發齋戒月關懷包。
拉雅指出，去年他們籌集到30萬巴基斯坦盧比，準備數十個愛心包裹，裡面裝滿了麵粉、牛奶、食用油和扁豆等，足以讓收受的家庭享受一個真正美好的齋戒月，但現在同樣的資金顯然買不到這麼豐富的物資，即使只有去年一半的量，也要比去年花更多錢：「我們盡了最大努力，但我們真的再也負擔不起了。」
報導指出，麵粉是大多數巴基斯坦人的主食，價格同比上漲120%，而巴基斯坦盧比同期卻貶值54%；烹飪用燃氣的成本則比1年前高出108%，但這些漲幅比起洋蔥都還算少，做為烹調咖哩的重要食材，洋蔥過去12個月價格就飆升了228%，令人目瞪口呆。