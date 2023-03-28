和碩秀3新世代伺服器 童子賢：台灣實力可和各國做朋友
和碩董事長童子賢今（28）日出席2023智慧城市展，他指出台灣資訊科技以及半導體產業發展得不錯，智慧城市展吸引外賓到台灣，是台灣展現實力的最好時刻，且相信台灣堅實的實力，可以成為全球智慧城市各方面的好夥伴、好朋友，各公司可做台灣重要的民間外交。
記者許家禎／台北報導
和碩今年將展示三款新世代的伺服器，其中Ramone是專為5G行動基站訂製化的1U伺服器。具有體積小、寬溫、低噪音及高度整合等特性，為和碩所推出第二代行動基站之完整方案。和碩長遠目標為透過5G通訊技術，促進人工智慧和邊緣運算技術的應用，協助各產業實現數位轉型。
和碩展會上將展示多種應用，其中MEC Vision AI平台為智慧視覺邊緣運算系統，能夠即時達到高精準度的影像和圖像辨識，為智慧城市和物聯網等領域帶來更多的應用和發展。數位孿生AOI系統（Digital Twins AOI）運用先進的機器學習、深度學習等人工智慧技術，達到虛實融合和系統智慧化，結合5G通訊技術的傳輸提高了系統的精度和效率，同時也協助企業因應大數據和多元化系統整合的挑戰。
AR Co-Robot搭載擴增實境（AR）技術的協作機器人，在工業生產中透過AI技術實現自主運行和智能決策，同時工作者能夠以更直觀方式操作AR Co-Robot 進一步提升工作效率。和碩持續與 Microsoft、Intel兩位夥伴合作及拓展應用，並擴展到更多產業夥伴聯合展示綠能節電系統和資安防護等應用。