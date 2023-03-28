房貸補貼3萬誰受惠？專家點名「2類人」：對房市影響有限
去年至今央行利率連5升，房貸利率地板價站上2%，創14年來新高。內政部昨（27）日推「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，一次給予3萬元房貸補貼，資格基準日是2023年2月28日。而房貸補貼市否有帶動近期較冷清的房市？永慶房屋業務管理部協理陳賜傑認為，房貸補貼主要受惠的對象為「首購族」和「低總價物件」，加上整體市場正處於盤整階段，後續會漲會跌難以預估，因此房貸補貼對房市的影響有限，有自住需求的民眾仍要多觀察。
記者張志浩/綜合報導
陳賜傑表示，相較於房貸利率上的優惠和福利，目前多數民眾關注的仍是房價上的修正，政府推動房貸補貼主要仍是以年輕族群的角度為出發點，受惠的「首購族」和「低總價物件」對目前「量跌價整盤」的狀況不會有太大的影響。
而雙北較高的房價，是否會讓房貸補貼「看得到吃不到」？陳賜傑則認為「不至於那麼誇張」，主要還是要看消費者對物件、地段的需求，是否高到無法符合條件；不過他也提及，雙北房屋總價較高，對年輕族群負擔相對大，但以市況來說，雙北仍有許多購屋案例是靠長輩幫忙繳付自備款，且升息雖然導致房貸利率地板價站上2%，但和過往曾出現的5%至8％，仍有一段差距，因此推測房貸補貼並沒有明顯讓買氣提高，民眾在價格上可再多多觀望。
至於目前房市實際狀況，永慶房屋業務總經理葉凌棋則說道，全球貨幣緊縮、經濟展望下修、兩岸關係不確定性大，預估2023年第一季交易量約6.1至6.4萬棟之間，較2022年同期減少24%至28%左右，2023Q1房價由跌轉趨盤整中，在看跌的狀況下，民眾購屋態度轉趨觀望，此外，平均地權條例將上路，投機客退場後房市回歸供需基本面，房市交易量縮已確立，但通膨持續上升讓價格處於盤整階段，預期「量縮價盤整」將是2023上半年房市主調。