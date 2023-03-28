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孫協志落髮靠生薑挽救！醫搖頭點「3大迷思」：只會更禿

▲孫協志曾因為帶著紳士帽造型現身、工作滿檔，導致遇到落髮危機。（圖／衛視中文台提供）
▲孫協志曾因為帶著紳士帽造型現身、工作滿檔，導致遇到落髮危機。（圖／衛視中文台提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

孫協志日前上節目《一袋女王》提到，自己曾因掉髮嚴重嘗試生薑抹頭、避孕藥混洗髮精等偏方，卻都沒有正面效果，頭髮諮詢後更發現毛囊已經全都塞住，狀況越來越糟。對此，開業皮膚科醫生趙昭明提醒，塗抹生薑、避孕藥粉、辣椒等偏方，不僅不能改善落髮狀況，甚至會刺激頭皮，導致毛囊發炎、脫屑，掉髮越來越嚴重，若是長期使用導致還會讓毛囊產生不可逆的傷害，到目前為止也僅有4種治療落髮的方式受到美國FDA認可。

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趙昭明醫師提醒，過去有不少民眾會誤信偏方，認為辣椒、生薑塗抹頭皮能夠刺激毛囊活性，實際上辛辣的原生食材，容易對頭皮產生刺激，跟生薑洗髮精已經調配過濃度的大不相同，會讓皮膚過敏導致異位性皮膚炎、脫屑，反而造成嚴重毛囊炎，讓掉髮狀況更加嚴重。

▲髮型師分享最佳的洗頭方式。（圖／shutterstock）
▲不建議把避孕藥抹成粉加進洗髮精、塗抹生薑，反而會造成頭皮負擔，傷害毛囊。（圖／shutterstock）
至於避孕藥抹成粉加進洗髮精的偏方，同樣不建議民眾嘗試，雖然多數男性落髮問題屬於雄性禿（Androgenetic alopecia），是基因遺傳所造成，會因為賀爾蒙分泌異常引發掉髮，但頭皮賀爾蒙以及調整雄性激素的分泌，不能靠塗抹而是要內服，有效治療脫髮的內服藥物有 Finasteride2.5mg（柔沛、波斯卡等），要注意的是此類藥物容易產生副作用，建議尋求專業醫師評估後使用。

至於該如何辨別是偏方、還是生髮秘訣呢？趙昭明進一步解釋，目前受到美國FBA核可的落髮治療方式僅有4種，包括外用含有藥用成份Minoxidil 5% 的洗髮精、口服Finasteride2.5mg （柔沛、波斯卡等）、雷射治療、植髮手術，其餘治療方式皆未受到FBA認可有效。

當然預防勝於治療，日常習慣上要注意頭皮清潔要乾淨、水溫不要超過40度、吹頭髮溫度不可過高，高溫容易造成髮質脆弱易斷裂。油性髮質避免油脂堵塞，建議每天都要洗頭；乾性、中性頭皮，可以2到3天洗一次，不過最多都不建議超過3天才清潔頭皮，如果無法分辨自己是否需要清洗了，可以看看用衛生紙輕壓，若是有吸收到油脂建議就要清洗。

趙昭明也建議，因為頭髮主要由蛋白質「氨基酸」組成，所以平常可以多補充瘦肉，還有魚、海鮮來補充微量元素，給毛囊足夠的營養，就會減緩落髮現象。也提醒受到落髮所苦的民眾，要戒掉抽菸的習慣，因為吸取的尼古丁會產生不好的自由基，導致毛囊萎縮；油炸高熱量的東西也要少吃，避免胰島素增加，油脂分泌旺盛讓毛囊受到刺激。

▲美國布朗大學研究指出，觀察到新冠肺炎重症男性患者，禿頭比例高的情形。（示意圖，非本人／取自photoAC）
▲多數男性落髮問題屬於雄性禿，是基因遺傳所造成，會因為賀爾蒙分泌異常引發掉髮。（示意圖，非本人／取自photoAC）

孫協志為「嚴重禿頭」嘗試偏方　後悔沒照顧好毛髮

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