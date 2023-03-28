孫協志落髮靠生薑挽救！醫搖頭點「3大迷思」：只會更禿

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至於避孕藥抹成粉加進洗髮精的偏方，同樣不建議民眾嘗試，雖然多數男性落髮問題屬於雄性禿（Androgenetic alopecia），是基因遺傳所造成，會因為賀爾蒙分泌異常引發掉髮，但頭皮賀爾蒙以及調整雄性激素的分泌，不能靠塗抹而是要內服，有效治療脫髮的內服藥物有 Finasteride2.5mg（柔沛、波斯卡等），要注意的是此類藥物容易產生副作用，建議尋求專業醫師評估後使用。
至於該如何辨別是偏方、還是生髮秘訣呢？趙昭明進一步解釋，目前受到美國FBA核可的落髮治療方式僅有4種，包括外用含有藥用成份Minoxidil 5% 的洗髮精、口服Finasteride2.5mg （柔沛、波斯卡等）、雷射治療、植髮手術，其餘治療方式皆未受到FBA認可有效。
當然預防勝於治療，日常習慣上要注意頭皮清潔要乾淨、水溫不要超過40度、吹頭髮溫度不可過高，高溫容易造成髮質脆弱易斷裂。油性髮質避免油脂堵塞，建議每天都要洗頭；乾性、中性頭皮，可以2到3天洗一次，不過最多都不建議超過3天才清潔頭皮，如果無法分辨自己是否需要清洗了，可以看看用衛生紙輕壓，若是有吸收到油脂建議就要清洗。
趙昭明也建議，因為頭髮主要由蛋白質「氨基酸」組成，所以平常可以多補充瘦肉，還有魚、海鮮來補充微量元素，給毛囊足夠的營養，就會減緩落髮現象。也提醒受到落髮所苦的民眾，要戒掉抽菸的習慣，因為吸取的尼古丁會產生不好的自由基，導致毛囊萎縮；油炸高熱量的東西也要少吃，避免胰島素增加，油脂分泌旺盛讓毛囊受到刺激。