峮峮曝當啦啦隊菜鳥糗事 「平口內衣掉腰間」內心留陰影
中信PS女孩人氣成員「峮峮」今（28）日出席內衣品牌代言活動，她分享2016年剛踏入啦啦隊時，因衣內穿路邊攤平口小可愛，導致應援結束後，發現白色小可愛直接掉到腰間，讓她內心留下陰影，所以現在都會謹慎挑選富有安全感的小可愛，穿平口設計的衣服，也會特地拉2條肩帶出來，做好安全措施。
記者侯家瑜/台北報導
峮峮坦言平時穿搭比較保守，認為「最辣」就是球場上的模樣，這次代言內衣，事前有稍微吃清淡些，避免水腫，也分享自己挑內衣的首選就是舒適，若外頭是搭大毛衣、較厚重的衣物，就不會穿有鋼圈的內衣，胸墊部分則選擇薄款，不會太厚，還爆料有次拍寫真時，發現內衣裡的襯墊，縫得不一樣，導致拍出來的成品，「大小奶」很嚴重。
中華職棒去年球季冠軍隊中信兄弟隊，昨日全隊獲得總統蔡英文接見，身為PS女孩的峮峮坦言當下相當緊張，也分享有攝影師告訴女孩們，到總統旁邊時可以拿出手機自拍，但後來就先被經紀人阻止，「我們其實也不敢和總統靠太近，畢竟她身邊很多保鑣。」此外，峮峮也提到自己的電子寫真，已經開始販售，「希望日本粉絲可以多多支持，這樣年底就有機會，和你們見面。」還透露雖然爸爸之前就已經看過自己的寫真，但因為對方比較嚴肅、傳統，所以此事父女倆至今仍有默契地「避而不談」。