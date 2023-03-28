楊子儀演太好被封殺？三立製作人揭「加戲破局」內幕

楊子儀客串三立八點檔《天道》，演出江國賓角色的年輕時代，劇組斥資數百萬拍攝20天，因楊子儀沒拍關鍵回憶戲，遭三立中止綜藝、戲劇合作，形同封殺，其實有一說法是楊子儀演太好，編劇想再加戲，但楊子儀檔期無法配合，因而惹怒高層，對此，製作人徐嘉森回應：「這個戲製作人常常會面臨這種問題，要逆來順受。」
記者羅凌筠/台北報導
《天道》回憶戲從3月初拍到20日前後，楊子儀戲分超過10場，據《壹蘋新聞網》報導，三立高層看完楊子儀客串的帶子，覺得演得真好，想把他和范宸菲、李運慶的故事線拉長，但是楊子儀無法再給檔期，高層就抓狂了。
徐嘉森受訪回應，楊子儀本來就是客串，「因為編劇覺得後面橋段要鋪哏，希望他來補拍2、3場戲」，經紀公司喬不出楊子儀的時間，後面幾場戲他沒辦法拍，也只能作罷，被問到楊子儀戲分會被刪剪嗎？徐嘉森認為會保留：「重拍的話當然有損失，但是現在不重拍了啊，我再跟編劇討論，可以交代過去。」
徐嘉森與楊子儀在《天之蕉子》就合作過，這次合作互動都很好，對於楊子儀無法給檔期，他推估是因為楊子儀平常有服務宮廟的外務，「他現在好像在閉關吧？」而對於三立高層決裂楊子儀，他緩頰：「張董很生氣嗎？我完全不知道。」有機會他也希望撮合兩邊和好，自責道：「怪我們講法有出入，讓電視台誤會。」