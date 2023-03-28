命官員「閉嘴！」林岱樺嗆陳建仁：請你謙虛一點

民進黨立委林岱樺今（28）日於立法院針對傳銷產業進行質詢，說明現今主管機關為公平會，但公平會是類法院屬獨立機關，以防弊為主難以替產業興利，成為傳銷產業發展最大絆腳石，認為主管機關應該為經濟部。對此行政院長陳建仁回應，經內部討論認為公平會仍為較適合單位，而一旁官員補充說明時，林岱樺突爆氣「本席在質詢我叫你閉嘴！」更批評陳建仁未看清楚簡報，要陳「謙虛一點」，雖然國事如麻，但還是交由副院長鄭文燦召開協調會。
記者陳威叡／台北報導
林岱樺指出，公平會是類法院屬獨立機關，依據法律獨立行使職權自主運作，不受其他機關指揮監督的合議制機關，以防弊為主，難以替產業興利，成為傳銷產業發展最大絆腳石，在院長上任前已經換了3位公平會委員，認為傳銷業經濟發展應該由經濟部處理，公平會竟然要負責一個產業的經濟發展非常可笑。
對此陳建仁回應稱，委員林岱樺多次質詢有提到此議題，希望檢討主管機關，而經過內部檢討後，還是認為公平會比較合適的單位，反問林岱樺韓國主管機關為何機構。
林岱樺聽聞後，先是說陳建仁沒進入狀況，也沒有看清楚簡報內容，說明韓國是每一筆資料都由政府監管，每一家公司每年按照營業額提撥保證金，「我們做得到嗎？這個產業我非常清楚。」
隨後林岱樺請陳建仁「謙虛一點」，雖然院長國事如麻，但在此處是民意翻騰，是否能將此案交由副院長鄭文燦來召集相關部會協調。過程中有公平會官員試圖解釋，林岱樺則痛批「你閉嘴！ 本席在質詢我叫你閉嘴！」並說要再給陳建仁一次機會來回答。
最後陳建仁說，希望林岱樺不要生氣，剛剛所講內部開會是自己還沒當院長前，允諾會由副院長召開協調會討論。