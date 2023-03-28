特企／加速突破創新！電通聯盟提倡行銷傳播永續生態圈  

這屆年會將於4月21日(五)起連續三天於台北松山文創園區多功能展演廳舉行，主題聚焦為「突破創新。加速行動」，面對種種永續發展真實挑戰，台灣需要透過「開放式創新」以「加速行動及突破性創新」的推進，結合跨域力量共創成果，橫跨設計、科技、政策、商業、行銷、媒體、教育，缺一不可。論壇將邀請產、官、學等領域專業人士跨越12項永續議題，從永續城市到地方創生與觀光；食物轉型、金融轉型到永續轉型；永續教育、永續行銷等明日永續行動等，找出解方以共創永續未來。在永續行銷議題中，電通作為業界唯一代表，將從企業主、代理商、到消費者的全方位視角，推動永續行銷的觀念與行動，秉持美好創意與低碳行銷的理念，促進產業永續發展，並鼓勵大眾採取負責任的消費與選擇。
電通行銷傳播集團執行長唐心慧指出：「電通是行銷傳播業界永續發展的先行者與領導者，我們將永續議題納入企業營運藍圖，以B2B2S (Business to Business to Society)的商業模式為宗旨，幫助客戶成就生意上的成長，而客戶的事業進一步對社會環境帶來正面影響。透過地球解方這個具有跨界影響力的平台，我們期待能夠帶動永續行銷發展，串接產業資源，與更多客戶與夥伴攜手邁向永續」。
5% Design Action社會設計平台創辦人暨地球解方總召集人楊振甫表示：「推動地球解方，起自我們相信跨界合作、提升綜效的力量及速度，由科技、商業、政策、教育、媒體、社福單位、公民參與串連與共創協作，以『夥伴關係取代單打獨鬥』，進而重新定義與設計明日的『共善經濟與公義社會』」。
5% Design Action 社會設計平台，自2021年起於每年的世界地球日(4月22日），倡議於城市、產業乃至全民教育之永續發展議題與行動，促進達成「2050年淨零排放」及聯合國「SDGs永續發展目標」。過去兩年，獲得總統蔡英文、國發會主委龔明鑫、經濟部部長王美花等跨部會首長的大力支持；並於年會中，佈達台灣淨零碳排路徑與永續發展策略目標等重要資訊，成為永續創新發展的指標性年度重要活動。本屆年會呼應SDGs第17項夥伴關係，號召六大策略夥伴，除了電通之外，還有議題策略《聯合線上倡議家》、教育創新《雜學校》、視覺統籌《究方社》、創新轉型服務《DreamVok意集設計》，跨領域規劃的年會內容精彩可期！
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