陰囊腫得跟愛文芒果一樣大！竟是「1病」惹禍　微創手術助復位

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疝氣發生率 男性比較多衛生福利部南投醫院外科許家榮醫師指出「疝氣」就是俗稱的「墜腸」，好發兒童及中老年人，男性罹患的比例大於女性。腹股溝疝氣的原因可能是因為老化、腹壁肌肉薄弱或破損使內臟向外凸出所致。
此外，長期便祕、常搬重物使腹壓增加也可能導致疝氣。疝氣的患者通常在站立或肚子出力時，會腫出一個軟塊，但平躺或放鬆後，腫塊可退回原本位置。也可能不會有明顯不適症狀，不過若腸子卡在疝氣缺口時，可能會出現陰囊腫脹、疼痛之症狀，這時需趕緊安排手術治療，避免腸壞死或引發腹膜炎或敗血症等風險。
疝氣治療 以手術為主許家榮醫師透過微創手術並使用人工網膜進行疝氣缺損修補，將人工網膜縫補在破損的腹壁缺口上。傳統手術傷口較大，恢復時間較久。藉由腹腔鏡技術，術後傷口小，疼痛感較小，恢復較快，患者很快地就能夠下床行走。
術後仍要留意 出現異常盡快就醫雖然人工網膜修補手術的復發率較低，但仍建議患者在術後應避免搬重物，或是使用正確搬重物的方式，減少腹壓突然驟升，而增加再次疝氣的機率。許家榮醫師也提醒，若出現疝氣症狀，應盡速選擇專業醫師並討論適合的手術方式，盡早處理、康復。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57197
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