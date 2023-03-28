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拉抬出生率　陳其邁宣布「好孕成三生育津貼再加碼」政策

▲高雄市陳其邁今天宣布「好孕成三 生育津貼再加碼」政策，未來高雄市民生第一、二、三胎都增加為3萬元，且今年4月1日後出生的寶寶及家長，即可享這項福利。（圖／高市府提供）
▲高雄市陳其邁今天宣布「好孕成三 生育津貼再加碼」政策，未來高雄市民生第一、二、三胎都增加為3萬元，且今年4月1日後出生的寶寶及家長，即可享這項福利。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

為拉抬低迷的出生率，高雄市陳其邁今(28)日市政會議後宣布「好孕成三 生育津貼再加碼」政策，生育津貼從223調為333，未來高雄市民生第一、二、三胎皆增加為3萬元，且112年4月1日後出生的寶寶及家長，即可享這項福利。預計大概增加經費1.24億，陳其邁希望該項政策能夠讓初為人父人母的年輕爸媽能夠有更多支持。

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▲高雄市陳其邁今天宣布「好孕成三 生育津貼再加碼」政策。（圖／高市府提供）
▲高雄市陳其邁今天宣布「好孕成三 生育津貼再加碼」政策。（圖／高市府提供）
陳其邁指出，以高雄市坐月子中心或者是在坐月子，其實對於年輕家長負擔非常重，所以這次希望說在第一胎時就加碼補助，沒有第一胎就沒有第二胎，所以在第一胎加碼其實對於年輕的爸媽才是看得到也吃得到。

陳其邁也說，假如你選擇領取生育津貼之外，也可以選擇坐月子到宅服務，坐月子到宅服務第一胎是120小時，第二胎160小時，第三胎240個小時，假如你不領生育津貼，月嫂可以到你家到門服務，如此，一方面可以增加年輕婦女就業機會，另一方面也可以提供到宅坐月子服務。

陳其邁同時也當場計算月嫂到家服務的預算指出，如果以折合現金的話第一胎120小時要3萬塊，第二胎160小時是4萬塊，第三胎等值的服務是6萬塊，所以更聰明的選擇是選擇坐月子到宅服務。同時陳其邁也強調，之前宣布在中低收入戶與低收入戶生育津貼與到宅服務可以併領，所以簡單的說可以到宅服務又再增加三萬元的生育津貼，這個是對中低收及低收入戶的年輕朋友所做的優惠。

高市社會局長謝琍琍也針對領取生育津貼資格做說明，只要符合父或母一方設籍高雄市滿1年的新生兒在出生以後6個月內，至高市各戶政事務所都可受理戶籍登記及申請生育津貼，提醒若要自己照顧幼兒的家長，不要忘了同時到「兒童戶籍所在地」的區公所申請「育兒津貼」，讓政府資源共同協助育兒。

此外，市府也積極推動友善育兒措施，包括：首創全國提供免費坐月子到宅服務及公辦24小時定點計時臨托服務，率6都之先在原民區設置育兒資源中心。今年起全面補助孕婦產檢交通補助，只要是高雄市籍孕婦在本市50家產檢醫療院所皆能領取28趟次計程車資5040元的交通乘車券。

另方面，配合0到6歲國家一起養政策，2022年8月托育補助已提高至8500元，高雄到2023年2度加碼補助減輕育兒家庭負擔，亦即準公共保母中央每月補助8500元，自今年2月高雄再加補助1600元，共補助1萬100元；準公共托嬰中心中央每月補助8500元，自2023年8月高雄再加補助2500元，共補助1萬1000元，實質減輕育兒家庭負擔。

根據統計，高雄市生育數106年是2萬0107人，107年僅剩1萬9447人，之後便以一直下降，去年則是下降到1萬6133人。

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