拉抬出生率　陳其邁宣布「好孕成三生育津貼再加碼」政策

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陳其邁也說，假如你選擇領取生育津貼之外，也可以選擇坐月子到宅服務，坐月子到宅服務第一胎是120小時，第二胎160小時，第三胎240個小時，假如你不領生育津貼，月嫂可以到你家到門服務，如此，一方面可以增加年輕婦女就業機會，另一方面也可以提供到宅坐月子服務。
陳其邁同時也當場計算月嫂到家服務的預算指出，如果以折合現金的話第一胎120小時要3萬塊，第二胎160小時是4萬塊，第三胎等值的服務是6萬塊，所以更聰明的選擇是選擇坐月子到宅服務。同時陳其邁也強調，之前宣布在中低收入戶與低收入戶生育津貼與到宅服務可以併領，所以簡單的說可以到宅服務又再增加三萬元的生育津貼，這個是對中低收及低收入戶的年輕朋友所做的優惠。
高市社會局長謝琍琍也針對領取生育津貼資格做說明，只要符合父或母一方設籍高雄市滿1年的新生兒在出生以後6個月內，至高市各戶政事務所都可受理戶籍登記及申請生育津貼，提醒若要自己照顧幼兒的家長，不要忘了同時到「兒童戶籍所在地」的區公所申請「育兒津貼」，讓政府資源共同協助育兒。
此外，市府也積極推動友善育兒措施，包括：首創全國提供免費坐月子到宅服務及公辦24小時定點計時臨托服務，率6都之先在原民區設置育兒資源中心。今年起全面補助孕婦產檢交通補助，只要是高雄市籍孕婦在本市50家產檢醫療院所皆能領取28趟次計程車資5040元的交通乘車券。
另方面，配合0到6歲國家一起養政策，2022年8月托育補助已提高至8500元，高雄到2023年2度加碼補助減輕育兒家庭負擔，亦即準公共保母中央每月補助8500元，自今年2月高雄再加補助1600元，共補助1萬100元；準公共托嬰中心中央每月補助8500元，自2023年8月高雄再加補助2500元，共補助1萬1000元，實質減輕育兒家庭負擔。
根據統計，高雄市生育數106年是2萬0107人，107年僅剩1萬9447人，之後便以一直下降，去年則是下降到1萬6133人。