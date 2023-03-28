談民進黨客家政績 蔣絜安盼秉持義民精神拚經濟、強國防
為匯聚強大的客家力量，民進黨客家部主辦的「客庄行透透」系列活動今（28）日在新北市登場，客家部主任蔣絜安先透過照片群像回顧各界客家人士，也不忘由自身的經驗談起，也細數民進黨歷來的客家政績，強調民進黨的族群政策不只獨尊華語，而是讓族群間共好、共榮；蔣絜安並向鄉親說明民進黨的國防及國際政策，雖然看似離鄉親的日常有些遙遠，但人民的力量是國防不可缺少的部分。
記者黃宣尹／台北報導
民進黨客家部主辦的「客庄行透透」系列活動，今日由蔣絜安帶隊到新北市宣講，現場匯集熱衷客家文化、關心客家事務的社團及鄉親，包含台灣客家聯盟協會榮譽理事長陳明真、新北會會長葉雲仁、常務理事彭莉惠、理事黃劉桂香、楊肇慶、監事劉文禮、新北市鶯歌客屬鄉親會理事長郭品妘、創會長劉田水、前理事長江阿萬、林東龍、馬育海、張金連，以及50多位客家夥伴，場面溫馨熱鬧。
蔣絜安指出，2021至2022年國際的主旋律就是台海和平穩定，沒有人想要戰爭，民進黨也不希望戰爭，如果鄰居一直挑釁，那當然需要自保自衛。「實力帶來和平，備戰才能避戰、能戰才能止戰」，她呼籲大家，不要擔心，世界有許多先進的國家站出來力挺台灣，台灣並不孤單。
蔣絜安表示，總統蔡英文曾說「和平靠國防、國防靠全民」，所以台灣要強化全民國防，也要強化兵力結構，尊重國防的自主，自己研發各式武器，積極軍購，才可以跟對岸維持一個對稱的戰力。
蔣絜安拜託各位鄉親，期盼大家給副總統、民進黨主席賴清德機會，賴清德期待客家鄉親秉持義民精神，拚經濟、顧民生、強國防、保和平，相信賴已經做好準備帶領國家，而國家也需要一位清廉正直、有國際觀的領袖。