孟耿如「2晚燭光餐」備戰老公生日 黃子佼一聽卻超害怕
藝人黃子佼今（28）日出席幼兒副食品記者會，分享今年生日，老婆孟耿如有特別安排一連2天的燭光晚餐，好好犒賞老公一頓。黃子佼坦言過去認為10年慶祝一次就夠，但近年一直被洗腦及時行樂，也提醒大家要珍惜，「我被說服了，有了孩子之後，更珍惜2人在一起的時光。」笑說很擔心夫妻一對一時，老婆會說出什麼嚴肅的事情，而由於節目《婚禮歌手》有預計做第三季，黃子佼也表示會好好考慮是否辦個婚禮，至於生日願望，他打趣地說：「女兒玉米的身高，可以遺傳耿如。」
記者侯家瑜/台北報導
黃子佼稍早被問到夫妻「開機頻率」，他瞬間移開麥克風，先搞笑表示上一次是懷孕那次，後來就語重心長地說，夫妻彼此都很忙，就算要出去過夜，也都要帶上女兒，「完全沒有心思，真的很少，通常都是秒睡，不要浪費體力了。」坦言雖然這一年的頻率，一隻手數得出來，但在老婆不用餵奶後，情況就稍有改善。
談到剛宣布懷孕的Selina，黃子佼透露2人都在考慮是否要找全職保母，「我們都屬於家裡不能有別人的人，況且我們男生在家都只穿內褲。」事實上，黃子佼日前受訪時也提到，最近岳母到他家顧女兒時，心裡總有些擔憂，自己還不太能習慣有人踏入自己的領域，還在調適當中。至於Selina寶寶性別，黃子佼私心希望可以是男孩，「因為任家已經2個女孩，應該要陰陽調和一下。」