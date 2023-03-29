6000先別登記！7-11一招「6千變7千」　捐款送30杯拿鐵

先別讓媽知道！圓山大飯店母親節超前部署　早鳥現打95折

▲圓山大飯店超前部署，曝光館內4大餐廳及點心房全新母親節專案，早鳥預訂6人席次享95折！（圖／圓山大飯店提供）
▲圓山大飯店超前部署，曝光館內4大餐廳及點心房全新母親節專案，早鳥預訂6人席次享95折！（圖／圓山大飯店提供）

記者汪睿琦/綜合報導

過完清明連假馬上就要迎接溫馨5月母親節，想提早安排驚喜給最愛的媽咪嗎？圓山大飯店超前部署，曝光館內4大餐廳及點心房全新母親節專案，帶媽咪吃國宴級奢華料理，其中專賣道地粵式料理的金龍餐廳1家6口在4/30前搶先訂，享早鳥優惠95折，還不快手刀訂起來！

我是廣告 請繼續往下閱讀
圓山大飯店宣布一系列母親節優惠專案。金龍餐廳主廚團隊設計6人、10人饗宴，黃金片皮鴨、雞粥菜膽燉花椒鮑翅等國宴級料理通通吃得到，即日起到4/30前早鳥預定6人席次，現打95折。另外，4月沒搶到也沒關係，5/1-5/31 6人饗宴也有限定優惠，每桌新台幣16000元起；10人包廂限定價新台幣26888元起，預訂席次再送給媽咪精選6吋蛋糕及圓山珍愛一生珍珠手環1條。

▲金龍餐廳4/30前訂打95折，5月底前也有限定優惠，6人16000元起、10人26888元起。（圖／圓山大飯店提供）
▲金龍餐廳4/30前訂打95折，5月底前也有限定優惠，6人16000元起、10人26888元起。（圖／圓山大飯店提供）
除了金龍餐廳，還有蔣宋美齡最愛的圓苑餐廳，5/1-5/31 6人套餐限定優惠價每桌新台幣16000元起，專案再送6吋夫人紅豆鬆糕限外帶冷凍1個；中西合璧自助餐廳「松鶴餐廳」則推出5/13-5/14每位1699元起，加碼再送海陸雙拼主菜嚴選豬菲力與焗烤大蝦；圓山牛排館開吃菲力牛排、波士頓龍蝦，期間限定每位新台幣2680元起，再加贈Charles 1杯、手工生巧克力1組。

除了4大餐飲母親節優惠，圓山大飯店點心房則特製母親節限定蛋糕「莓麗女神」，以草莓、蜜桃幕斯打造酸甜口感，4/14起可開始預購，4/20至5/14可提貨，888元即可寵愛媽咪！

另外，兒童節飯店也有一系列優惠活動。有凱達大飯店12歲以下免費吃館內百宴自助餐廳，6歲以下小朋友還有機會拿到價值千元的韓國知名品牌玩具積木組！寒舍艾美酒店超人氣探索廚房也祭出兒童用餐免費，還加贈時下最受歡迎的史萊姆玩具；六福萬怡酒店更狂，除了12歲以下小孩免費吃外，本次活動大人餐費竟可以「小孩身高體重數字」折抵，等於家中寶貝越是頭好壯壯，家長越便宜吃飯店星級好料，還不趕快趁連假衝了！

▲松鶴餐廳推出5/13-5/14每位1699元起，加碼再送海陸雙拼主菜嚴選豬菲力與焗烤大蝦。（圖／圓山大飯店提供）
▲松鶴餐廳推出5/13-5/14每位1699元起，加碼再送海陸雙拼主菜嚴選豬菲力與焗烤大蝦。（圖／圓山大飯店提供）
▲圓山牛排館開吃菲力牛排、波士頓龍蝦，期間限定每位新台幣2680元起。（圖／圓山大飯店提供）
▲圓山牛排館開吃菲力牛排、波士頓龍蝦，期間限定每位新台幣2680元起。（圖／圓山大飯店提供）
▲圓山大飯店母親節限定蛋糕「莓麗女神」，4/14起可開始預購，4/20至5/14可提貨，售價888元。
▲圓山大飯店母親節限定蛋糕「莓麗女神」，4/14起可開始預購，4/20至5/14可提貨，售價888元。
▲兒童節各大飯店buffet優惠也太狂！除了免費請孩子吃外，六福萬怡竟推出小孩身高體重直接現抵爸媽餐費。（圖／六福萬怡提供）
▲兒童節各大飯店buffet優惠也太狂！除了免費請孩子吃外，六福萬怡竟推出小孩身高體重直接現抵爸媽餐費。（圖／六福萬怡提供）
▲4/1~4/4兒童節連假期間，寒舍艾美酒店祭出凡一位成人攜帶一位兒童至探索廚房自助餐廳享用午餐、下午茶、晚餐直接免費吃。（圖／寒舍艾美提供）
▲4/1~4/4兒童節連假期間，寒舍艾美酒店祭出凡一位成人攜帶一位兒童至探索廚房自助餐廳享用午餐、下午茶、晚餐直接免費吃。（圖／寒舍艾美提供）

兒童節吃到飽好康！小孩Buffet免費　身高體重抵大人餐費

兒童節玩到天黑！樂園「夜間延長」PK　劍湖山加碼放煙火

兒童節全台樂園優惠懶人包！麗寶樂園、劍湖山99元暢玩

兒童節吃MOMO壽喜燒！未滿12歲折44元　義大利麵買大送小

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀