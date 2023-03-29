先別讓媽知道！圓山大飯店母親節超前部署 早鳥現打95折
過完清明連假馬上就要迎接溫馨5月母親節，想提早安排驚喜給最愛的媽咪嗎？圓山大飯店超前部署，曝光館內4大餐廳及點心房全新母親節專案，帶媽咪吃國宴級奢華料理，其中專賣道地粵式料理的金龍餐廳1家6口在4/30前搶先訂，享早鳥優惠95折，還不快手刀訂起來！
記者汪睿琦/綜合報導
圓山大飯店宣布一系列母親節優惠專案。金龍餐廳主廚團隊設計6人、10人饗宴，黃金片皮鴨、雞粥菜膽燉花椒鮑翅等國宴級料理通通吃得到，即日起到4/30前早鳥預定6人席次，現打95折。另外，4月沒搶到也沒關係，5/1-5/31 6人饗宴也有限定優惠，每桌新台幣16000元起；10人包廂限定價新台幣26888元起，預訂席次再送給媽咪精選6吋蛋糕及圓山珍愛一生珍珠手環1條。
除了金龍餐廳，還有蔣宋美齡最愛的圓苑餐廳，5/1-5/31 6人套餐限定優惠價每桌新台幣16000元起，專案再送6吋夫人紅豆鬆糕限外帶冷凍1個；中西合璧自助餐廳「松鶴餐廳」則推出5/13-5/14每位1699元起，加碼再送海陸雙拼主菜嚴選豬菲力與焗烤大蝦；圓山牛排館開吃菲力牛排、波士頓龍蝦，期間限定每位新台幣2680元起，再加贈Charles 1杯、手工生巧克力1組。
除了4大餐飲母親節優惠，圓山大飯店點心房則特製母親節限定蛋糕「莓麗女神」，以草莓、蜜桃幕斯打造酸甜口感，4/14起可開始預購，4/20至5/14可提貨，888元即可寵愛媽咪！
另外，兒童節飯店也有一系列優惠活動。有凱達大飯店12歲以下免費吃館內百宴自助餐廳，6歲以下小朋友還有機會拿到價值千元的韓國知名品牌玩具積木組！寒舍艾美酒店超人氣探索廚房也祭出兒童用餐免費，還加贈時下最受歡迎的史萊姆玩具；六福萬怡酒店更狂，除了12歲以下小孩免費吃外，本次活動大人餐費竟可以「小孩身高體重數字」折抵，等於家中寶貝越是頭好壯壯，家長越便宜吃飯店星級好料，還不趕快趁連假衝了！