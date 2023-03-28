楊子儀遭電視台封殺！盤點藝人恩怨 他被冷凍6年大和解
楊子儀拍三立周五檔《天之蕉子》爆紅，本月回鍋客串八點檔《天道》，卻因關鍵回憶戲沒拍完，讓斥資數百萬的三立損失慘重，放話封殺中止綜藝、戲劇一切合作，過往與電視台鬧翻的藝人不少，六月、劉至翰、炎亞綸、5566都是前例。
記者羅凌筠/綜合報導
台灣偶像男團5566紅極一時，唱片、戲劇、主持一把罩，全盛時期受邀參加國慶晚會表演，當時華視總經理江霞禮遇5566，提議出動空軍一號載5566從嘉義趕場到台北演出，但是經紀人孫德榮不答應，5566華視的節目《鬥陣俱樂部》也遭到腰斬。
六月2008年接演台視八點檔《一代神相賴布衣》，慘遭老東家民視把她在《愛》的戲分刪光，經紀人當時回應，六月拍任何戲都會跟民視報備，拍華視八點檔《歡喜來逗陣》時民視也沒意見，封殺應是誤傳，但六月的確在《愛》之後再也沒在民視演出。
劉至翰2008年和演藝工會理事長康凱召開記者會，抗議八點檔連播2小時的生態操死演員，他爆料民視汐止大樓是危樓、葉全真在拍三立《我一定要成功》時昏倒在自己面前，劉至翰是唯一藝人敢挺身而出，因此消失在電視上，後來回巢民視，以一句「年輕的時候比較不會說話」上演大和解。
炎亞綸以往是三立偶像劇御用男主角，2016年他砲轟三立「血汗工廠」，提出「菜鳥演員操到死」、「小情小愛戲碼沒變過」等罪狀，公開呼籲粉絲抵制華劇大賞，原定主演的三立《一千個晚安》隨後換角成張棟樑，直到去年炎亞綸客串三立本土劇《一家團圓》，才正式與電視台破冰。