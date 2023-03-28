手遊新作《鳴潮》11分鐘實機畫面曝！玩家看傻：這原神嗎
由「戰雙帕彌什」製作公司庫洛遊戲（Kurogame）製作中的ARPG手遊新作《鳴潮》（Wuthering Waves），昨（27）日經由外媒 IGN 釋出11分鐘遊戲時機試玩影片，片中玩家可隨意切換3個不同角色，各角色也有不同的攻擊技能，華麗的戰鬥特效也掀起熱議，不過各國玩家討論焦點的並非遊戲的發行進程，而是遊戲風格、畫面都與開放世界冒險RPG《原神》有夠相似，頓時《鳴潮》也成為熱門關鍵字。
記者張志浩/綜合報導
日前官方曾表示，《鳴潮》是一款開放世界動作游戲，擁有高自由度的戰鬥玩法和豐富多樣的敘事內容，玩家將擔任經過漫長歲月沉睡之後甦醒的「漂泊者」，在新環境和新技術構成的廣闊天地中展開冒險，挺身對抗從末日災難中誕生的怪物「幻象」。
而在昨日 IGN 獨家釋出的遊玩影片中可見，《鳴潮》跟市面上常見的開放世界手遊類似，玩家在地圖中可蒐集強化素材的各項資源，並與周遭的隨機敵人、怪物交戰，遊玩影片充分將角色位移、站到技能和特效等玩家關注的元素節錄在內，特別的是，《鳴潮》的玩家能夠透過在地圖上留下訊息，與其他世界的玩家進行溝通。
雖然《鳴潮》實機遊玩影片讓人感到期待，包括台灣在內的各國玩家也紛紛關注，不過整體的觀影感覺，卻讓不少人想起超夯手遊《原神》，紛紛發起討論「這是原神吧，放錯連結了」、「感覺有點太致敬了」、「原神更新了嗎」、「遊戲還沒上，但好像在那裏玩過」，不過也有人提及「戰鬥狠甩原神十幾條街」、「感覺像原神科技版本，會期待一下」。
《鳴潮》在PC、Android 以及 iOS預計2023年4月24日正式開啟測試，中國地區則是4月20日開放測試。