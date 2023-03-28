梁朝偉奪威尼斯終身成就獎 劉嘉玲「12字放閃」狂撒糖
香港影帝梁朝偉榮獲第80屆威尼斯影展「終身成就金獅獎」，成為首位獲此獎項的華人演員，梁朝偉開心回應：「我希望與我合作過的所有電影製作人，一起慶祝這個獎項，這個獎項也是對他們所有人的致敬。」妻子劉嘉玲也在Instagram 上祝賀梁朝偉獲獎，並公開曬恩愛。
記者黃雅琪/綜合報導
梁朝偉與劉嘉玲兩人愛情長跑20年，2008年結婚至今長達15年，依舊出雙入對在各大公開場合。昨（27）日，現年60歲的梁朝偉榮獲第80屆威尼斯影展「終身成就金獅獎」，身為妻子的劉嘉玲立刻轉發獲獎訊息，並在Instagram 上寫下：「恭喜梁先生，為我的眼光乾杯。」展現出兩人恩愛的一面，羨煞旁人。
「第16屆亞洲電影大獎」日前盛大舉行，劉嘉玲負責頒發「最佳男主角」，當時她一拆開信封驚訝表示：「我的天！這個名字好難讀。」原來影帝得主就是老公梁朝偉，他以新電影《風再起時》獲頒「最佳男主角」獎項，同時榮獲「亞洲電影貢獻榮譽大獎」殊榮，兩人在台上可愛的互動，令旁人羨煞萬分。
▲梁朝偉獲頒亞洲電影大獎貢獻榮譽獎。（圖／翻攝自Asian Film Awards Academy 臉書）