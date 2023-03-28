保瑞登生技股王！雙引擎搭3新　獲利率有望提升

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盛保熙今天表示，雖然全球CDMO市場很大、業者很多，但要如何找出自己的差異化，並且為客戶提供高品質且成本效益佳的服務，是每個要在國際競爭的業者需要思考的重要課題。
保瑞近幾年的併購案中，將服務範疇從小分子延伸到大分子，也跨足新興生醫產品領域，盛保熙說，希望藉此締造競爭對手難以超越的差異化。
保瑞指出，根據《PwC 2022全球生技醫藥CDMO趨勢》指出，管理產品組合以兼顧創新的新興生醫產品，以及市場需求較大的傳統小分子藥和大分子藥是CDMO公司穩固市場競爭地位的重要關鍵。在PwC針對全球29個地區150家指標性CDMO業者所做的分析中，有88%提供小分子藥物製造服務，但僅有較少數的CDMO業者同時擁有新興生醫產品技術及衍伸技術的製造能力。
此外，安成藥業目前為台灣擁有最多美國學名藥證的公司，已擁有21張美國學名藥證，其中包含13項PIV學名藥如Dexlansoprazole DR Capsule胃食道逆流、Diltiazem Hydrochloride ER Capsules為高血壓用藥等產品，保瑞說明，今年安成自有學名藥可望陸續取證並上市銷售，加上產品組合的改變，將使得保瑞整體的獲利率大幅提升，營運表現後勢可期。