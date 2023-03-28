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保瑞登生技股王！雙引擎搭3新　獲利率有望提升

▲保瑞預估，CDMO（委託開發暨製造服務）代工與藥品及保健品銷售是公司營運的主要雙引擎，搭配新客戶、新訂單、新產品組合以及保瑞優於同業的全方位CDMO生產優勢，可望持續穩健提升公司獲利率。（圖／取自保瑞官網）
▲保瑞預估，CDMO（委託開發暨製造服務）代工與藥品及保健品銷售是公司營運的主要雙引擎，搭配新客戶、新訂單、新產品組合以及保瑞優於同業的全方位CDMO生產優勢，可望持續穩健提升公司獲利率。（圖／取自保瑞官網）

記者許若茵／台北報導

保瑞躍上生技股王，董事長盛保熙預估，CDMO（委託開發暨製造服務）代工與藥品及保健品銷售是公司營運的主要雙引擎，搭配新客戶、新訂單、新產品組合以及保瑞優於同業的全方位CDMO生產優勢，可望持續穩健提升公司獲利率。

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調研機構Frost&Sullivan報告顯示，全球CDMO市場2020年產值為555億美元，預計至2025年突破1000億美元，複合年成長率約14%，超過全球醫藥市場年複合成長率約5.7%。

盛保熙今天表示，雖然全球CDMO市場很大、業者很多，但要如何找出自己的差異化，並且為客戶提供高品質且成本效益佳的服務，是每個要在國際競爭的業者需要思考的重要課題。

保瑞近幾年的併購案中，將服務範疇從小分子延伸到大分子，也跨足新興生醫產品領域，盛保熙說，希望藉此締造競爭對手難以超越的差異化。

保瑞指出，根據《PwC 2022全球生技醫藥CDMO趨勢》指出，管理產品組合以兼顧創新的新興生醫產品，以及市場需求較大的傳統小分子藥和大分子藥是CDMO公司穩固市場競爭地位的重要關鍵。在PwC針對全球29個地區150家指標性CDMO業者所做的分析中，有88%提供小分子藥物製造服務，但僅有較少數的CDMO業者同時擁有新興生醫產品技術及衍伸技術的製造能力。

 此外，安成藥業目前為台灣擁有最多美國學名藥證的公司，已擁有21張美國學名藥證，其中包含13項PIV學名藥如Dexlansoprazole DR Capsule胃食道逆流、Diltiazem Hydrochloride ER Capsules為高血壓用藥等產品，保瑞說明，今年安成自有學名藥可望陸續取證並上市銷售，加上產品組合的改變，將使得保瑞整體的獲利率大幅提升，營運表現後勢可期。

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