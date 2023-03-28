台宏斷交留學生何去何從？中國：願全數接收、當溫暖新家

開拓新南向中醫市場　泰越拓銷團曝

▲ 「台灣生技中醫藥赴泰國越南拓銷團」團員合影。（圖／外貿協會）
▲ 「台灣生技中醫藥赴泰國越南拓銷團」團員合影。（圖／外貿協會）

記者賴正琳／綜合報導

為了把握疫後中醫藥保健商機，經濟部國際貿易局委由外貿協會舉辦「台灣生技中醫藥赴泰國越南拓銷團」，於3月20日至25日攜手台灣優質生技中醫藥與草本保健業者，前往泰國曼谷及越南河內，與當地相關業者與公會交流獲迴響，洽談買主場次逾315場，預估商機超過450萬美元。

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此次結合衛福部一國一中心計畫中，負責泰國主責醫院彰化基督教醫院，及台灣中藥工業同業公會合作辦理，加上中醫醫學會全國聯合會、台灣保健食品學會亦共襄盛舉，計16家團員包括台塑生醫、葡萄王、順天草本、順天堂、惠民署生醫、善笙生物科技、彰基、食養時養、生展生物、天一草本、歐奇仕及良濟堂、萬國製藥、顧安中醫國科製藥、明通製藥及勸奉堂等。其中順天堂及勸奉堂2家業者，皆為衛福部授權之清冠1號製造商。

本團獲泰國及越南兩地業者大力支持。泰國中醫總會副理事長何春盛表示，泰國中醫學校共9所，每年培育中醫師皆需大量中藥，同時當地熟知台灣科學中藥及成藥保健飲品，台灣中草藥產品非常具有潛力。河內中醫藥協會主席阮文庸則表示，越南具使用傳統醫藥習慣，認為台灣中藥品質相當優質，且相較日本及大陸，價格具競爭力，中醫藥公會與此次拓銷團業者合作空間相當大，亦希望未來能與更多台灣業者交流、合作。

食養時養、生展生物、天一草本、台塑生醫、葡萄王、順天草本、善笙、惠民署生醫及歐奇仕等皆表示，買主對台灣產品接受度高，泰國越南買主對保健及健康飲等相關產本草產品等更有濃厚興趣，紛紛詢問如何下單訂購等細節。其中，歐奇仕表示，未來將繼續參加泰國台灣形象展及貿協舉辦之推廣活動，持續耕耘新南向市場。

此外，中醫藥業者良濟堂、萬國製藥、顧安中醫、明通製藥、順天堂及勸奉堂等亦提到，泰國及越南認同台灣中醫與中藥，建議未來以醫帶商，與當地中醫師交流或來台代訓，促成雙方在傳統中醫藥合作。

貿協強調，台灣傳統「純」中醫極為完整，除保留傳統並不斷精進研發，加上生技製藥發展成熟，極具國際競爭優勢，台灣業者積極投入開發新南向市場，疫後需求正是共同合作開發全球中醫藥市場難得契機。

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