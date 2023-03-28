開拓新南向中醫市場　泰越拓銷團曝

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本團獲泰國及越南兩地業者大力支持。泰國中醫總會副理事長何春盛表示，泰國中醫學校共9所，每年培育中醫師皆需大量中藥，同時當地熟知台灣科學中藥及成藥保健飲品，台灣中草藥產品非常具有潛力。河內中醫藥協會主席阮文庸則表示，越南具使用傳統醫藥習慣，認為台灣中藥品質相當優質，且相較日本及大陸，價格具競爭力，中醫藥公會與此次拓銷團業者合作空間相當大，亦希望未來能與更多台灣業者交流、合作。
食養時養、生展生物、天一草本、台塑生醫、葡萄王、順天草本、善笙、惠民署生醫及歐奇仕等皆表示，買主對台灣產品接受度高，泰國越南買主對保健及健康飲等相關產本草產品等更有濃厚興趣，紛紛詢問如何下單訂購等細節。其中，歐奇仕表示，未來將繼續參加泰國台灣形象展及貿協舉辦之推廣活動，持續耕耘新南向市場。
此外，中醫藥業者良濟堂、萬國製藥、顧安中醫、明通製藥、順天堂及勸奉堂等亦提到，泰國及越南認同台灣中醫與中藥，建議未來以醫帶商，與當地中醫師交流或來台代訓，促成雙方在傳統中醫藥合作。
貿協強調，台灣傳統「純」中醫極為完整，除保留傳統並不斷精進研發，加上生技製藥發展成熟，極具國際競爭優勢，台灣業者積極投入開發新南向市場，疫後需求正是共同合作開發全球中醫藥市場難得契機。