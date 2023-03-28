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范瑞君淚崩！當2寶媽壓力大　開車抓狂「拍方向盤尖叫」

▲范瑞君（左）開車載女兒曾崩潰尖叫。（圖／公視台語台）
▲范瑞君（左）開車載女兒曾崩潰尖叫。（圖／公視台語台）

記者羅凌筠/台北報導

范瑞君在公視電影《阿波羅男孩》飾演自閉症患者母親，片中她為了不讓女兒陳妤扛起負擔，一度想帶著自閉症患者巫建和輕生，被問到身為二寶媽的范瑞君，是否也曾有帶小孩崩潰的時刻？范瑞君回憶曾因為大寶不坐安全座椅，把車開到路邊後，拍方向盤大尖叫的經驗，「媽媽就是需要宣洩的管道，不然孤立無援，真的會崩潰。」

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記者會上聊到與家人的和解，陳妤感嘆小時候爸媽都在工作，當時幼小的心靈覺得「很多事情比我重要」，有一塊心結沒有打開，長大後才能理解家人，她感嘆這部片有「神奇力量」，讓她與家人相處更融洽，「我的確因為這個角色而成長了，很難確切說明怎麼和解，而且說出來反而奇怪了，就是彼此開始變得溫柔一些了吧。」

▲黃舒湄（左起）、徐灝翔、導演葉天倫、范瑞君與陳妤出席《阿波羅男孩》首映記者會。（圖／公視台語台）
▲黃舒湄（左起）、徐灝翔、導演葉天倫、范瑞君與陳妤出席《阿波羅男孩》首映記者會。（圖／公視台語台）
黃舒湄分享自己身為家中老二，「從小覺得自己是不被照顧的女兒，覺得我是電腦空白鍵，有這個位置但沒有符號。」母親過世才領悟到自己像是單戀關係，跟母親像是沒辦法在一起的戀人。聊到此處觸動淚腺，當場落淚。范瑞君這時想起撫養2個孩子，「因為老二出生時大寶已經會走，我雖然抱著二寶，但眼睛卻會一直盯著大寶的安全。」想到懷裡的小孩看著媽媽，媽媽卻永遠不看她，范瑞君邊說也一邊掉淚。

▲陳妤放下與父母的心結。（圖／公視台語台）
▲陳妤放下與父母的心結。（圖／公視台語台）
范瑞君透露輕生重頭戲那天，因為天氣跟環境狀況不佳，需要趕快拍完，她瞬間聽到不知道哪裡傳來嬰兒哭聲，「我突然看見我當初生下他來，生命是帶來這麼多喜悅，但我憑什麼把他帶走，生命自己有出路，我沒有這個資格。」後來才知道這是導演葉天倫為了讓她入戲刻意放的聲音。講到這邊全體哭成一片，場面頗為感人。《阿波羅男孩》4月1日晚上9點在公視台語台播出、同步在公視台語台官方YouTube頻道網路直播，並且上架於《公視+》OTT線上影音平台限時觀賞7天。

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