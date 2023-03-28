范瑞君淚崩！當2寶媽壓力大　開車抓狂「拍方向盤尖叫」

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃舒湄分享自己身為家中老二，「從小覺得自己是不被照顧的女兒，覺得我是電腦空白鍵，有這個位置但沒有符號。」母親過世才領悟到自己像是單戀關係，跟母親像是沒辦法在一起的戀人。聊到此處觸動淚腺，當場落淚。范瑞君這時想起撫養2個孩子，「因為老二出生時大寶已經會走，我雖然抱著二寶，但眼睛卻會一直盯著大寶的安全。」想到懷裡的小孩看著媽媽，媽媽卻永遠不看她，范瑞君邊說也一邊掉淚。
范瑞君透露輕生重頭戲那天，因為天氣跟環境狀況不佳，需要趕快拍完，她瞬間聽到不知道哪裡傳來嬰兒哭聲，「我突然看見我當初生下他來，生命是帶來這麼多喜悅，但我憑什麼把他帶走，生命自己有出路，我沒有這個資格。」後來才知道這是導演葉天倫為了讓她入戲刻意放的聲音。講到這邊全體哭成一片，場面頗為感人。《阿波羅男孩》4月1日晚上9點在公視台語台播出、同步在公視台語台官方YouTube頻道網路直播，並且上架於《公視+》OTT線上影音平台限時觀賞7天。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995