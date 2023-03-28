母親節開戰！百貨喊全國獨家組合送600　估業績年增3成

我是廣告 請繼續往下閱讀
疫情趨緩、脫口罩社交機會越來越高，也帶動消費力道，SOGO忠孝館表示，今年以來，來客數成長35%，客單價也提升5%，其中男女服飾成長最多，年增15%、化妝品也有10%的成長，精品類則成長2成。
看好第一季消費力道延續，SOGO忠孝館母親節檔期首波針對化妝品祭出優惠，並鎖定三個重點，一是底妝、口紅與腮紅類。二是首創居家醫美保養類。三是喊出全國獨家！業者表示，母親節首波化妝品活動於3月30日開始，再加上天氣越來越熱、口罩戴不住，相信底妝、彩妝業績將不錯，且獨家商品絕對是各品牌精銳盡出。
全國獨家中，組合商品共有2600組，各家化妝品牌推出超殺優惠組合，只要有買到就加送600元商品券，最低門檻LAURA MERCIER底妝組合2970元，買就送600元商品券。另外，SHISEIDO百優超值組，原價11600元，優惠價5040元，若再加上600元商品券，等於打了38折。
至於全民普發6000元商機，是否規劃6000元相關促銷？SOGO表示目前還在規劃中，沒有任何設限，預計4月中就會有確切的內容。業者也表示，不怕現金6000元效應不如振興券，因為觀察近來消費趨勢，年輕人消費一定跑第一，從館內餐飲、運動休閒類與化妝品類業績成長就能看得出來。