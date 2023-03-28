矽谷銀風暴凸顯美不先進　台新銀總座：對台非危機是機會

母親節開戰！百貨喊全國獨家組合送600　估業績年增3成

▲母親節首波開打，彩妝類熱賣！SOGO忠孝館喊出全國獨家商品組合共2600組，買就送600元。（圖／示意圖，記者許家禎攝）
▲母親節首波開打，彩妝類熱賣！SOGO忠孝館喊出全國獨家商品組合共2600組，買就送600元。（圖／示意圖，記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

百貨業上半年大檔母親節檔期即將到來，有業者將自3月30日推出母親節首波針對化妝品的相關優惠，主要鎖定底妝與彩妝類、居家醫美保養類以及打出全國獨家商品組合加贈600元商品券，強調門檻最低3000有找的商品組合，買就送600元商品券，更有商品組一口氣打了38折。業者表示，看好買氣從第一季延續，還有普發6000元的效應，預估此次檔期業績目標可望年增3成，回到疫情前的水準。

我是廣告 請繼續往下閱讀
SOGO忠孝館指出，今（2023）年忠孝館1到2月整體成長15%，3月雖然成長趨緩但有日本展的加持，預估仍有2位數的成長。提到日本展，客人消費力道驚人，展出7天業績達2700萬元，已達預定目標的6成，預估此次日本展業績將達5200萬元，年增3成。

疫情趨緩、脫口罩社交機會越來越高，也帶動消費力道，SOGO忠孝館表示，今年以來，來客數成長35%，客單價也提升5%，其中男女服飾成長最多，年增15%、化妝品也有10%的成長，精品類則成長2成。

看好第一季消費力道延續，SOGO忠孝館母親節檔期首波針對化妝品祭出優惠，並鎖定三個重點，一是底妝、口紅與腮紅類。二是首創居家醫美保養類。三是喊出全國獨家！業者表示，母親節首波化妝品活動於3月30日開始，再加上天氣越來越熱、口罩戴不住，相信底妝、彩妝業績將不錯，且獨家商品絕對是各品牌精銳盡出。

全國獨家中，組合商品共有2600組，各家化妝品牌推出超殺優惠組合，只要有買到就加送600元商品券，最低門檻LAURA MERCIER底妝組合2970元，買就送600元商品券。另外，SHISEIDO百優超值組，原價11600元，優惠價5040元，若再加上600元商品券，等於打了38折。

至於全民普發6000元商機，是否規劃6000元相關促銷？SOGO表示目前還在規劃中，沒有任何設限，預計4月中就會有確切的內容。業者也表示，不怕現金6000元效應不如振興券，因為觀察近來消費趨勢，年輕人消費一定跑第一，從館內餐飲、運動休閒類與化妝品類業績成長就能看得出來。

85度C、美食-KY董娘賣股跌停後　宣布引進國際長期投資人

百貨看準6千商機推初夏購物節　業績目標年增1成

今日來講股／台股攻萬六、16200點壓力帶　留意AI噴發

百貨看好Q1業績成長力道延續　估母親節檔期年增3成

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀