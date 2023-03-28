永豐金ROE奪金控第一！談併購壽險　總座：短期趨於謹慎

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至於併購保險業的可能性，朱士廷說，未來保險業也會有較多挑戰，包括全球金融局勢挑戰很大，加上接軌IFRS 17號會計準則，因此，永豐金短期對於保險業可能會謹慎一點。他也重申，今年永豐金將延續去年所提出為期3年的數位、跨境、整合、永續4大策略，這4大策略讓永豐金在俄烏戰爭、聯準會激進升息、金融市場波動劇烈下獲利穩健，去年度每股配發0.8元股利，以現增後股本計算，盈餘配發率61％，維持歷年水準。
面對歐美銀行相繼出現流動性問題，朱士廷強調，台灣銀行業發生流動性問題機會不大，主要是三類資本適足率良好，逾放比整體銀行只有0.15%，流動性覆蓋比率逾134%，流動性也沒有問題，去年銀行整體獲利更創下歷史新高。此外，矽谷銀行主要是資產配置問題，加上美國存款保障25萬美元，矽谷銀行存款超過25萬美元的比重達86%，才會造成恐慌，台灣存款300萬以下的存戶98％都可獲得存款保險的保障，不太可能有流動性風險。
永豐金2022年全年淨收益達新台幣472.5億元，年增3.4%；稅前淨利194億元，年增4.1%；稅後淨利159.6億元，年略減1.5%，每股盈餘1.40元；利息淨收益269億元，年增21.6%；ROE有10.08%，每股淨值13.53元。其中子公司永豐銀行2022年全年淨收益367.7億元，年增19.7%；稅後淨利147.1億元，年增28.9%，每股盈餘1.63元，金額皆創下歷史新高，全年利息淨收益因孳息資產量率皆增，年增23.8%，ROE 10.47%，為所有金控旗下銀行第2名。
永豐銀行總經理莊銘福表示，受惠於放款結構改善及升息，全年存放利差1.5%，淨利差1.19%。全年手續費淨收益雖較去年衰退1.9%，但優於全體金控旗下銀行平均的-6.8%。其他淨收益因投資部位操作得宜，較去年成長42.5%。資產品質保持穩定，逾放比率僅0.11%，優於同業，備抵呆帳覆蓋率1208%。
至於永豐金證券2022年全年淨收益95.3億元，稅後淨利15.8億元，主因資本市場動盪且台股日均量下滑，致資本利得及穩定性收益減少。但在持續拓展多元手收下，2022年第4季，包括複委託、借券、財管信託等泛財富管理業務已占整體手續費淨收益的34.8%，因此，2022年手續費淨收益下滑幅度低於台股日均量衰退36%的表現。
永豐金證券總經理張李章隆也提到，今年前2個月複委託零售業務表現亮眼，自營業務表現穩定。展望未來，在供應鏈庫存調整告一段落、疫情解封景氣可望回升的情況下，期許今年證券的資本利得能漸入佳境。
展望2023年，朱士廷強調，在加速推動數位變革方面，除了數位獲客之外，永豐金將著重於提升客群數位滲透率及活躍度，提供整合性服務以提升客戶滿意度；也會不斷地強化數位競爭力，以科技優化個人化推薦及驅動營運流程自動化與智能化。在衝刺海外收益，拓展海外布局方面，將積極掌握疫後國際局勢演變及產業鏈重構商機，深耕跨境服務，並且積極擴大經營在地零售客群。