春遊小旅行　搭台中觀光公車套票享好康

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觀旅局長陳美秀表示，台中觀光公車共有153谷關線、309高美線、151阿罩霧線3條路線，分別可通往山、海、屯的人氣景點，每條路線都有別具特色的戶外景緻。旅客可選擇「153谷關線」探訪山林，沿途翠綠的山景令人忘卻煩憂，在這舒適的節氣到東豐自行車綠廊騎乘自行車，或是前往谷關稍來步道短程健行、活動筋骨，最後再到谷關溫泉廣場或溫泉公園泡腳放鬆，在山林的環抱下舒緩身心。
此外，也可搭乘「309高美線」體驗明媚的海線風光，漫步到東海藝術商圈、在清水眷村文化園區尋找時代遺留的軌跡，最後再到擁有台中最美夕陽的高美濕地，欣賞此生必訪的落日美景；或乘坐「151阿罩霧線」至霧峰原流新創聚落體驗屯區歷史與人文景緻、結合現代美學的亞洲大學以及老眷村重生的光復新村，各具特色的山、海、屯風光，絕對值得旅客前來與春風悠閒漫旅。
陳美秀指出，台中觀光公車除了可上車投現、憑電子票證刷卡乘車外，也提供行動支付掃碼乘車服務，使用悠遊付、一卡通MONEY及icash Pay等乘車碼QR Code即可輕鬆的掃碼搭乘，旅客只要帶上手機，搭配景點套票即可輕鬆安排旅程，非常便利。
觀旅局說，此次台中觀光公車推出沿線主題景點套票「老宅遊歷趣一日套票(151阿罩霧線)」、「四季輕旅趣套票(153谷關線)」及「童遊海風趣一日套票(309高美線)」3款，上KKday、YYO票券達人及新南向旅行社網站，即可輕鬆選購，現在購買還有贈送台中觀光公車獨家推廣品，歡迎旅客多利用台中觀光旅遊網「台中觀光公車專區」。