洗頭妹變月收50萬網紅！宛宛兒31歲「擁4房1車」祕訣曝光

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宛宛兒首購的房子約36坪，總價550萬元，該處現在出租，每月有2萬元被動收入，她2020年在台中買下1400萬元、60坪電梯大樓，當時月入50萬的她，隔年又在台中東區下訂1864萬元、45坪、三房兩廳的預售屋。
僅用4年的時間，宛宛兒30歲前手上已經擁有3套房產及一部車子，她說18歲就知道要儲蓄，跟出身清寒家庭、深刻體會沒錢很痛苦的背景有很大的關係，所以一直維持存錢的習慣，以達成購屋的夢想，她秉持「拚命賺錢、拚命省錢、斜槓賺錢、買房帶財」的信念，外食都找最便宜的下手，買便當不敢多夾菜，勤奮打工，買儲蓄險，存夠了錢就買房，因為房子能帶財。
宛宛兒坦言，存錢買房子真的很難，必須嚴格控制欲望、保持毅力，「成功沒有捷徑，就是存錢、存錢、存錢，想過自己想要的人生，就要努力存錢！」今年31歲的宛宛兒，去年底受訪透露買下第四間600多萬的房子，給一手拉拔她長大的奶奶住，不諱言壓力很大，所以要更努力賺錢繳房貸、車貸、保險費和工作上的貨款。
針對宛宛兒的理財方式，《NOWnews今日新聞》特別採訪財經專家盧燕俐，她認為對於不會選股和選基金的人來說， 買房是強迫儲蓄的最好方式，而且只要地段不錯， 長線都能賺到增值，但宛兒同時有房貸、車貸一堆貸款，必須精算收入和貸款間的平衡點， 以免失去生活品質， 或者工作發生什麼意外， 無法支付龐大的貸款。
此外，盧燕俐也提醒，出租房屋收租金也要注意房客的問題，有些房客會欠租或破壞房子，要順利當包租婆其實不容易。