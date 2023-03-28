明雨停回暖僅半天！北部再陷「濕冷地獄」 雨彈炸到週末
今（28）日由於東北季風增強和華南雲雨區東移影響，北台灣感受仍較濕冷，但明（29）日東北季風減弱後，各地白天高溫都有所回升，基本都上看攝氏25度，不過民眾別因此放心，中央氣象局指出，明晚至週四（3/30）一整天，不僅東北季風稍微增強還有鋒面通過，屆時北台灣又將回到濕冷的情況，預計週五至週末將與會稍稍趨緩，清明連假前期天氣較穩定，後期可能再有鋒面但變化性高，請民眾持續留意最新資訊。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員趙紘提及，明日東北季風減弱，北台灣白天高溫回升攝氏3至4度，中南部回升攝氏1至2度，各地氣溫分佈上，北部攝氏18至25度、中部攝氏17至28度、南部攝氏19至31度、花東攝氏19至25度，早晚仍較寒涼且日夜溫差頗大，早出晚歸要注意保暖。
需要特別注意的是，明日白天雖然雨勢較不明顯，但傍晚過後鋒面通過，雨勢「越晚越大」，趙紘提醒，一直到週四，北部及東北部地區都會有短暫陣雨，中部、東部及東南部地區也有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，且明晚東北季風稍增強，意味著中部以北地區再回暖不到12小時後，又要回到令人絕望的濕冷環境。
後期天氣預報上，趙紘表示，週五至下週日（3/31至4/2）主要受到華南雲雨區東移影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨，其它地區為多雲，整體雨勢不會比明後兩天多，下週一至下週二（4/3至4/4）僅剩東半部有局部短暫陣雨，午後中部以北山區有局部短暫陣雨，不過連假後期可能還有鋒面影響，春季天氣變動快速，請民眾一定要時刻更新資訊，以便安排連假行程。