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特企／2023智慧城市展　打造未來新樣貌

▲2023智慧城市展「桃園市政府主題館」今（28）日上午10時，於南港展覽館2館盛大開幕。（圖／品牌提供）
▲2023智慧城市展「桃園市政府主題館」今（28）日上午10時，於南港展覽館2館盛大開幕。（圖／品牌提供）

本報訊

2023智慧城市展「桃園市政府主題館」今（28）日上午10時，於南港展覽館2館盛大開幕，由桃園市長張善政、桃園市政府資訊科技局局長王智弘、宏達電全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎等政府及產業代表揭開序幕，今年桃園主題館特別以「產官合作」參展模式，除展示桃園城市治理相關成果外，首次結合在地亮點企業參展，推出「智慧治理」、「智慧產業」及「智慧醫療」等三大展區共計9大亮點，藉由亞洲最大的智慧城市展會，讓桃園的科技實力躍上國際。

開幕活動接續由市長張善政和藝人翁滋蔓一起直播開箱桃園主題館，包含可撓式顯示器（方略電子股份有限公司）、元宇宙頭戴式顯示器XR體驗（宏達國際電子股份有限公司）、機器人互動展示（碩陽電機股份有限公司）、救護車消防車輛綠行優先號控（萬物聯網智慧科技有限公司）、AI智慧辨識無人機巡檢（天德數位股份有限公司）、智慧產房系統（宏其婦幼醫院）、遠距醫療診療箱功能（長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院）、智慧水情及遠端水廠操作模擬訓練（桃園市政府水務局）、青埔地區人流車流即時監控（桃園航空城股份有限公司）等，帶領粉絲與民眾，線上參觀及體驗桃園市政服務與在地產業亮點技術。

桃園市政府為打造「智慧桃園」，將設立智慧桃園推動小組，分別從「數位治理」、「智慧民生」、「智慧產業」、「數位培力」等四大面向進行努力，導入資訊科技如AIoT、運用大數據分析，提升施政效能與決策品質、公共服務品質與市民滿意度，以數位技術協助產業轉型及優化，並推動數位培力策略，藉此提高市民數位化技能和專業知識等，相信以桃園獨有的航運樞紐優勢，透過智慧桃園發展策略、前瞻性的佈局，並積極連結國際資源，讓桃園產業與世界接軌，成為與世界標竿城市競爭的智慧新都。

桃園市政府主題館展覽資訊

展出日期：即日起至3月31日
展出時間：上午10時至下午6時(3月31日僅至下午5時)
展出地點：台北南港展覽館2館1樓

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