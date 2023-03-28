特企／2023智慧城市展　打造未來新樣貌

開幕活動接續由市長張善政和藝人翁滋蔓一起直播開箱桃園主題館，包含可撓式顯示器（方略電子股份有限公司）、元宇宙頭戴式顯示器XR體驗（宏達國際電子股份有限公司）、機器人互動展示（碩陽電機股份有限公司）、救護車消防車輛綠行優先號控（萬物聯網智慧科技有限公司）、AI智慧辨識無人機巡檢（天德數位股份有限公司）、智慧產房系統（宏其婦幼醫院）、遠距醫療診療箱功能（長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院）、智慧水情及遠端水廠操作模擬訓練（桃園市政府水務局）、青埔地區人流車流即時監控（桃園航空城股份有限公司）等，帶領粉絲與民眾，線上參觀及體驗桃園市政服務與在地產業亮點技術。
桃園市政府為打造「智慧桃園」，將設立智慧桃園推動小組，分別從「數位治理」、「智慧民生」、「智慧產業」、「數位培力」等四大面向進行努力，導入資訊科技如AIoT、運用大數據分析，提升施政效能與決策品質、公共服務品質與市民滿意度，以數位技術協助產業轉型及優化，並推動數位培力策略，藉此提高市民數位化技能和專業知識等，相信以桃園獨有的航運樞紐優勢，透過智慧桃園發展策略、前瞻性的佈局，並積極連結國際資源，讓桃園產業與世界接軌，成為與世界標竿城市競爭的智慧新都。
桃園市政府主題館展覽資訊
展出日期：即日起至3月31日
展出時間：上午10時至下午6時(3月31日僅至下午5時)
展出地點：台北南港展覽館2館1樓
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