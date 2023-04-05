升息重挫購屋信心？台灣房屋周鶴鳴：買方猶豫但不放棄
根據中央大學台經中心調查顯示，「購買房地產時機」的指標已連續31個月落在100點以上的「樂觀區」，對此，台灣房屋首席副總裁周鶴鳴日前表示，即使升息，民眾仍看重房地產的保值特性，對房市抱持「短期雖猶豫，長期不放棄」的看法，展望後市，通膨後錢變薄，危機中，熱錢總會尋找避險區域與產品，台灣股市、匯市、房市皆展現強大的韌性，相對其他國家來說，更容易吸引資金停泊。
記者鄭妤安／台北報導
國立中央大學台灣經濟發展研究中心日前今發佈3月消費者信心指數最新調查，其中，在六大指標中的「購買房地產時機」，本月調查結果為103.95點，較上個月上升1.15點，已連續31個月落在100點以上的「樂觀區」。
周鶴鳴指出，此項指標的表現，顯示在長期通膨的大環境下，民眾仍看重房地產的保值特性，對房市抱持「短期雖猶豫，長期不放棄」的看法。
他表示，根據主計總處資料顯示，雖然近期的通膨年增率回落到3%以內，但已連續20個月超過2%水位，而且近期蛋價大漲，又預期電費調升、公務員調薪及疫情後服務業見復甦，都成為央行Q1升息的關鍵，再次凸顯持續性的通貨膨脹問題。
周鶴鳴也提到，國際金融風險雖然提高，但有長期自住剛需的民眾，在過年後，賣方讓利意願提升的情況下，反而有積極進場的跡象，包括長期穩定置產的高資產客群，在面對通膨財產縮水時，會採取危機入市的策略，積極尋覓保值性高的不動產長期持有，比如店面、土地或商用不動產等，使本月的購屋信心指數再次提高。
展望後市，全球央行升息與否，關鍵還是在通貨膨脹的抑制，而危機中熱錢總會尋找避險區域與產品，由於台灣不論在股市、匯市還是房市，都展現強大的韌性，相對其他國家來說，更容易吸引資金停泊。