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馬英九中山陵謁陵！非我國首位政治人物　還有這6位去過

▲今（28）日馬英九親赴南京中山陵謁陵，並在現場也揮毫寫下8字「和平奮鬥、振興中華」，更以民國紀念落款，可為史無前例。（圖／馬英九辦公室提供）
▲今（28）日馬英九親赴南京中山陵謁陵，並在現場也揮毫寫下8字「和平奮鬥、振興中華」，更以民國紀念落款，可為史無前例。（圖／馬英九辦公室提供）

記者孫唯容／綜合報導

今（28）日馬英九親赴南京中山陵謁陵，並在現場也揮毫寫下8字「和平奮鬥、振興中華」。據了解，此前我國已有6位政治人物曾前往中山陵謁陵，而馬英九為兩岸隔海分治74年以來，第一位中華民國卸任元首前往中國訪問。

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中山陵座落在南京紫金山，是中華民國國父孫中山的陵墓，為中國知名建築家呂彥直所設計，其作品包含廣州中山紀念堂及中山紀念碑等建築。據了解，孫中山於1925年3月在北平市逝世後，依循其遺願，國民黨與國民政府在南京為其修建陵墓，中山陵的興建工程直到1926年1月才開始，最終孫中山在1929年6月正式入葬後，1931年中山陵整體工程才全面完工。

中山陵外觀採取中國古代陵墓的對稱布局，建築主體外觀為中國古典宮殿式建築，接壤後方山勢，主體內部則吸取西方建築的設計和建造技術，被認為是中國近現代建築史上融合中西的經典作品，並在1961年，成為首批中華人民共和國全國重點文物保護單位。

本次馬英九赴中前往中山陵謁陵，並非我國首位政治人物，卻是第一位卸任元首到訪中山陵。早在2005年4月27日，時任中國國民黨主席的連戰率國民黨大陸訪問團謁陵，成為我國首位前往中山陵的政治人物。

往後在2009到2018年期間，時任中國國民黨主席吳伯雄，在2009年年6月1日率大陸訪問團前往中山陵謁陵，並紀念奉安80周年，包含前中華民國大陸委員會主任委員王郁琦、前中國國民黨主席洪秀柱，以及現任國民黨主席、前新北市長朱立倫都先後前往謁陵。

馬英九今天追尋前人腳步，前往中山陵謁陵，他不僅在致詞時，公開唸出致詞標題「民國112年3月28日，馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵致詞」，並表示兩岸人民都是中華民族，期以能實現「和平奮鬥、振興中華」的目標。

馬英九不僅在致詞時口述民國紀念，也在現場揮毫「和平奮鬥、振興中華」後，落款同樣以民國紀年，而過去在中山陵題字者，皆是以西元紀年，此舉可為史無前例。

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