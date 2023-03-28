馬英九中山陵謁陵！非我國首位政治人物　還有這6位去過

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中山陵外觀採取中國古代陵墓的對稱布局，建築主體外觀為中國古典宮殿式建築，接壤後方山勢，主體內部則吸取西方建築的設計和建造技術，被認為是中國近現代建築史上融合中西的經典作品，並在1961年，成為首批中華人民共和國全國重點文物保護單位。
本次馬英九赴中前往中山陵謁陵，並非我國首位政治人物，卻是第一位卸任元首到訪中山陵。早在2005年4月27日，時任中國國民黨主席的連戰率國民黨大陸訪問團謁陵，成為我國首位前往中山陵的政治人物。
往後在2009到2018年期間，時任中國國民黨主席吳伯雄，在2009年年6月1日率大陸訪問團前往中山陵謁陵，並紀念奉安80周年，包含前中華民國大陸委員會主任委員王郁琦、前中國國民黨主席洪秀柱，以及現任國民黨主席、前新北市長朱立倫都先後前往謁陵。
馬英九今天追尋前人腳步，前往中山陵謁陵，他不僅在致詞時，公開唸出致詞標題「民國112年3月28日，馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵致詞」，並表示兩岸人民都是中華民族，期以能實現「和平奮鬥、振興中華」的目標。
馬英九不僅在致詞時口述民國紀念，也在現場揮毫「和平奮鬥、振興中華」後，落款同樣以民國紀年，而過去在中山陵題字者，皆是以西元紀年，此舉可為史無前例。