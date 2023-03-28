郭台銘赴美首站會晤智庫 簽訂MOU與玉山協會50人晚餐
被視為2024總統大選熱門人選之一的鴻海集團與永齡基⾦會創辦⼈郭台銘，昨（27）日晚間深夜飛往美國展開12天的「科技經濟開拓之旅」，現在首個行程曝光，郭台銘將於台灣時間29日凌晨2點半先會晤知名智庫布魯金斯學會高級研究員，緊接著與馬里蘭大學工學院簽訂專屬MOU，並與玉山科技協會成員晚宴。
記者許家禎／台北報導
隨著國際情勢⽇漸複雜，台灣區域安全議題，屢屢被端上檯⾯討論。不僅美國，其他主要的民主同盟國家，也逐漸重視亞太區域安全問題。區域衝突的潛在⾵險，相對凸顯台灣在全球合作體系，具有關鍵性⾓⾊。經過深思熟慮，郭台銘決定啟動「科技經濟開拓之旅」，以美國為⾸站，希望透過12天的訪問，建構台美合作策略、強化台灣與世界經濟合作的可能性。
現在郭台銘訪美首個行程曝光，郭台銘將於台灣時間29日凌晨2點半先會晤布魯金斯學會高級研究員Mike O’Hanlon，緊接著台灣時間6點於馬里蘭大學工學院簽訂專屬合作意向書與MOU，現場來賓包括馬里蘭大學校長Darryll J. Pines、工學院院長Graham, Jr., Samuel。
而台灣時間29日7點半，郭台銘將前往馬里蘭州高爾夫俱樂部進行華府玉山晚宴，據了解華府地區玉山科技協會將有50位與會者。郭台銘辦公室指出，此三場活動皆不公開採訪。