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郭台銘赴美首站會晤智庫　簽訂MOU與玉山協會50人晚餐

▲被視為2024總統大選熱門人選之一的鴻海集團與永齡基⾦會創辦⼈郭台銘赴美首站行程曝光，將會晤智庫重要研究員，與馬里蘭大學工學院簽訂專屬MOU，並與玉山科技協會成員晚宴。（圖／NOWnews資料照片）
▲被視為2024總統大選熱門人選之一的鴻海集團與永齡基⾦會創辦⼈郭台銘赴美首站行程曝光，將會晤智庫重要研究員，與馬里蘭大學工學院簽訂專屬MOU，並與玉山科技協會成員晚宴。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

被視為2024總統大選熱門人選之一的鴻海集團與永齡基⾦會創辦⼈郭台銘，昨（27）日晚間深夜飛往美國展開12天的「科技經濟開拓之旅」，現在首個行程曝光，郭台銘將於台灣時間29日凌晨2點半先會晤知名智庫布魯金斯學會高級研究員，緊接著與馬里蘭大學工學院簽訂專屬MOU，並與玉山科技協會成員晚宴。

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隨著國際情勢⽇漸複雜，台灣區域安全議題，屢屢被端上檯⾯討論。不僅美國，其他主要的民主同盟國家，也逐漸重視亞太區域安全問題。區域衝突的潛在⾵險，相對凸顯台灣在全球合作體系，具有關鍵性⾓⾊。經過深思熟慮，郭台銘決定啟動「科技經濟開拓之旅」，以美國為⾸站，希望透過12天的訪問，建構台美合作策略、強化台灣與世界經濟合作的可能性。

現在郭台銘訪美首個行程曝光，郭台銘將於台灣時間29日凌晨2點半先會晤布魯金斯學會高級研究員Mike O’Hanlon，緊接著台灣時間6點於馬里蘭大學工學院簽訂專屬合作意向書與MOU，現場來賓包括馬里蘭大學校長Darryll J. Pines、工學院院長Graham, Jr., Samuel。

而台灣時間29日7點半，郭台銘將前往馬里蘭州高爾夫俱樂部進行華府玉山晚宴，據了解華府地區玉山科技協會將有50位與會者。郭台銘辦公室指出，此三場活動皆不公開採訪。





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