賈靜雯探班謝盈萱《人選之人》 王淨懵喊：我媽來了？
Netflix職人劇《人選之人—造浪者》今（28）日釋出辦公室篇花絮，為了還原真實競選黨部辦公室，劇組租下2層樓、約上百坪的辦公室，大到謝盈萱走位NG，崩潰喊：「我剛來不及。」此外，與《人選之人》班底合作過《我們與惡的距離》的賈靜雯，也驚喜現身探班。
記者羅凌筠/綜合報導
曾在電影《瀑布》與王淨飾演母女的金馬影后賈靜雯，驚喜現身片場探班，劇組幽默告訴王淨「妳媽來了」，讓王淨一頭霧水問：「我媽？」下一秒見到賈靜雯立刻驚訝大呼：「妳怎麼來沒跟我講呀！嚇我一跳。」賈靜雯送上大大的擁抱暖心打氣，現場劇組氛圍既溫暖又歡樂。
除了黨部呈現逼真，辦公室裡的幕僚工作日常也相當寫實，飾演公正黨文宣部副主任的謝盈萱直呼，印象最深的就是所有組員擠在一起的第一場，認為黨部日常既忙碌卻也很有趣；飾演社群企劃的王淨則表示：「一到這邊就會忍不住有熱血沸騰的感覺，就覺得這邊應該是承載著非常多理想和希望的地方。」導演林君陽坦言，《人選之人》讓他最感興趣的部分正是團隊合作，「所以我稍微加強一些辦公室裡小夥伴的能量」。
確實除了黃健瑋、謝盈萱和王淨，公正黨辦公室還集結影音企劃胡瑋杰、實習生詹懷雲、萬年黨工廖梨伶和活動企劃潘綱大，所有幕僚職人一同在黨部辦公室製作文宣、創造話題，預告中可看到黃健瑋帶領夥伴們喊話：「各位我們要把這場仗打贏，加油！」大夥一同集氣歡呼，氣氛令人熱血沸騰。《人選之人—造浪者》預計2023年春天於Netflix全球上線。