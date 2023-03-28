空調科技業者發表商用智慧變頻冰箱 年省40%電費

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璟訓空調科技創辦人邱敬訓表示，印象中過去只有一家廠商做，停產之後，目前國內僅璟訓生產變頻的商用冰箱，尤其在今年政府宣布調漲電費之後，商用變頻冰箱銷售激增。商用變頻冷氣需結合DEI的智慧軟體，不論壓縮機或散熱風扇均結合智慧調控，比如一般冰箱開門時風扇繼續運轉，冷氣外洩;DEI 冰箱開門之後風扇可停止運轉，冷氣不外洩，節省能源。具「無敵省」特色的璟訓變頻商用冰箱依不同機型，每年節省用電量3000度以上，比定頻冰箱節省用電30%至40%，一台冰箱每年可省下15000元以上，還可減少碳排。
邱敬訓說明，一般商用冰箱溫度最低至-18度，區區兩度之差卻是技術的大突破，讓食物從表皮至內部一律維持在-20度，以肉品為例，在這種條件下保存期限可長達2年，-18度冰箱只能保鮮半年，保存期限延長可減少食材的浪費。由於冷房效應高，還有一款「超級快」的冰箱，全部放滿瓶裝寶特瓶礦泉水，只要一天的時間便可全部結凍，一般定頻冰箱至少得花上2天。「無敵冷」的機種，6尺、六門的大型商用冰頻冰箱，最冷的溫度可達零下-20度，
邱敬訓指出，科技的時代，智慧空調擁有Big Data、ALOT人工智慧物聯網制冷系統預警專利，冰箱零件比如散熱系統損壞，冰箱會馬上通知主人或該公司前來維修，降低壓縮機的負擔，延長壽命。