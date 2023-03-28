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空調科技業者發表商用智慧變頻冰箱 年省40%電費

▲邱敬訓(右)說明商用智慧變頻冰箱特色（圖／記者張振興攝，2023,03,28）
▲邱敬訓(右)說明商用智慧變頻冰箱特色（圖／記者張振興攝，2023,03,28）

記者張振興/台南報導

台灣電費將調漲11%，做生意的餐飲界過去因冰箱耗電、電費居高不下而苦不堪言。國內商用冰箱大廠璟訓空調科技今(28)日發表最新研發的商用智慧型變頻冰箱，除可透過手機以APP調溫之外，每年還可省電費40%以上。

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▲商用智慧變頻冰箱可透過手機APP調溫及監控冰箱狀況（圖／記者張振興攝，2023,03,28）
▲商用智慧變頻冰箱可透過手機APP調溫及監控冰箱狀況（圖／記者張振興攝，2023,03,28）
開餐廳的民眾除房租之外，另外一個大開銷便是用來保存食物的冰箱之用電量，很多店家的商用冰箱還不止一台。一般住家會發現，更換變頻冷氣或冰箱後，電費至少可省下一半，但是商用的變頻冰箱卻甚少人開發。


璟訓空調科技創辦人邱敬訓表示，印象中過去只有一家廠商做，停產之後，目前國內僅璟訓生產變頻的商用冰箱，尤其在今年政府宣布調漲電費之後，商用變頻冰箱銷售激增。商用變頻冷氣需結合DEI的智慧軟體，不論壓縮機或散熱風扇均結合智慧調控，比如一般冰箱開門時風扇繼續運轉，冷氣外洩;DEI 冰箱開門之後風扇可停止運轉，冷氣不外洩，節省能源。具「無敵省」特色的璟訓變頻商用冰箱依不同機型，每年節省用電量3000度以上，比定頻冰箱節省用電30%至40%，一台冰箱每年可省下15000元以上，還可減少碳排。


邱敬訓說明，一般商用冰箱溫度最低至-18度，區區兩度之差卻是技術的大突破，讓食物從表皮至內部一律維持在-20度，以肉品為例，在這種條件下保存期限可長達2年，-18度冰箱只能保鮮半年，保存期限延長可減少食材的浪費。由於冷房效應高，還有一款「超級快」的冰箱，全部放滿瓶裝寶特瓶礦泉水，只要一天的時間便可全部結凍，一般定頻冰箱至少得花上2天。「無敵冷」的機種，6尺、六門的大型商用冰頻冰箱，最冷的溫度可達零下-20度，

▲璟訓科技於發表會現場展示多款商用智慧變頻冰箱（圖／記者張振興攝，2023,03,28）
▲璟訓科技於發表會現場展示多款商用智慧變頻冰箱（圖／記者張振興攝，2023,03,28）
邱敬訓指出，科技的時代，智慧空調擁有Big Data、ALOT人工智慧物聯網制冷系統預警專利，冰箱零件比如散熱系統損壞，冰箱會馬上通知主人或該公司前來維修，降低壓縮機的負擔，延長壽命。

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