炎亞綸綁麻繩頂樓賣命！首現身30秒談公安：大家不要忘記
《做工的人》電影版今（28）日舉行首映會，導演鄭芬芬率領演員李銘順、游安順、薛仕凌、柯叔元、苗可麗、天心等人出席，在片中特別客串實境闖關節目「幸運到我家」主持人運來哥哥的炎亞綸，今日也「首度現身」全程30秒談論《初擁》劇組工安事件。
記者黃雅琪/台北報導
台劇《初擁》劇組，在2022年3月11日拍攝時爆發意外，造成攝影師黃柏雄（雄爺）、收音助理阿翔墜谷身亡。昨日《CTWANT》再爆料，男星站在頂樓女兒牆拍攝，腰間僅綁一條麻繩，沒有其他防護措施。主演之一的炎亞綸也在臉書發文承認，照片中的人就是他：「是的，這是我，一條麻繩、沒有防護，不只是我，連工作人員也在幾乎沒有防護下完成拍攝。」
炎亞綸今日「首度現身」回應此事：「因為我們大家在生命裡都是《做工的人》，所以要彼此保護《做工的人》，大家都很不容易這樣子，因為這件事情是去年出的事，其實我後來經歷過所有劇組都很重視這件事情，所以我也是要告訴大家，大家有因為那件事情，大家很謹慎，也很重視安全跟所有工作人員的時數等等，那還在一個波盪期，就是希望大家不要忘記這件事情。」
《做工的人》李銘順與柯叔元在片中，也有爬上10層樓的劇情，李銘順表示，他們拍攝時都要綁兩條鋼索：「我們拍攝之前要上2堂課，1堂是在高空工作的心理障礙課，另一堂則是必須站在高空的安全教育課。」李銘順透露，上課時有次要爬上18公尺高、直徑30公分的柱子，還要跳到另一頭抓住欄杆，兩人還笑虧彼此可以去拍台灣版《體能之巔：百人大挑戰》。電影《做工的人》3月31日上映。