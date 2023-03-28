喝「這種茶」小心觸法！　恐致幻覺、狂躁與憂鬱

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新規：需正確標示茶來源 不同茶葉混裝應寫明食藥署說明，國產的茶葉產品外包裝上皆需標示原產地為臺灣，此外，為了提升國產茶葉的商譽、確保國產茶的品質，以及維護消費者權益，行政院農業委員會規定自2023年1月1日起產製的國產茶葉，必須依其公告登錄溯源資訊及標示溯源碼，供民眾取得相關資訊。
若是該產品是將不同產地的茶葉混裝販售，則外包裝必須依照不同茶葉混裝含量的多寡，由高至低依序標示其原產地(國)。
「恰特草」碰不得！ 讓人興奮到沮喪、狂躁的東非罌粟另外，關於最近民眾常提到的「恰特草」，食藥署指出，恰特草（學名Catha edulis），又名阿拉伯茶、衣索比亞茶、葉門茶、巧茶、布希曼茶（Bushman's tea），在非洲及中東地區，當地人會將恰特草直接嚼食或曬乾後磨粉沖泡服用，短時間內會讓人覺得精力充沛、興奮無比；興奮狀態會隨著時間消退，但食用者可能會出現沮喪、厭食、易怒、抑鬱等症狀，多次食用之後就會上癮，因此又被稱為「東非罌粟」。
恰特草所含的主要活性成分為卡西酮（Cathinone），進入人體後會產生類似施用毒品的作用，長期大量濫用，可能引發高血壓、心血管疾病、心肌梗塞、性能力障礙、肝功能衰竭等疾病，更會對使用者精神方面造成很大的影響，如出現心跳加速、狂躁及暴力行為等，並產生幻覺、甚至增加憂鬱症自殺風險。
二級毒品及管制藥品 使用恰特草恐違法食藥署提醒，對於來歷不明的食物，應提高警覺，拒絕使用，避免上癮又傷身。目前，聯合國及美國、歐洲等多數國家已立法將恰特草列入毒品範圍進行嚴格管控，臺灣亦先後將卡西酮及恰特草列為第二級毒品及第二級管制藥品。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57246
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