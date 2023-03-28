再收爆裂物恐嚇信！清大報警盤查無異狀　籲儘快查出歹徒

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清大繼昨天的爆裂物假訊息後，今天下午2點接獲教育部校安中心通報，表示再接獲2封跟昨天假訊息發自同樣電郵的恐嚇信。
據悉該電郵名為英文拼音「網絡戰神」，IP在境外，今天發信到總統府與行政院長信箱，一封信內容與昨天類似，只是昨天說要放爆裂物在男廁，今天說要放在女廁，「5顆遙控炸彈已經安裝在國立清華大學，一顆炸彈安裝在國立清華大學女廁所內，下午5點準時引爆」。
另一封信則宣稱「會備妥槍枝，準備在下午4點潛入清大，衝入學生教室隨機射殺學生，其同伴會在TikTok同步直播這一個偉大盛況」。
清大今天表示，警方認為IP在境外、惡作劇可能信高，但學校不敢輕忽，立即成立指揮中心，由校長主持應變，並感謝新竹市長高虹安及新竹市警察局第二、第三分局的協助，立即派員警進校巡邏，學校各館舍的安全官也針對教室、餐廳、宿舍、體育場館等公共區域進行盤查，於下午4點半盤查完成，並無發現異狀。
同時，清大也宣布，暫停餐廳、體育場館及圖書館使用，減少群聚，明天才會重新開放。
清大籲請警方儘快查出寄送恐嚇信的歹徒，還給校園平靜，若有最新訊息，會透過全校信及臉書通知大家，也請師生發現可疑狀況，立即通報學校駐警隊，電話（03)571-4769。
針對昨天校方接獲消息，未立刻疏散學生挨批，清大副校長簡禎富說，學校昨天處理全程與教育部及警方保持密切聯繫溝通，共同討論後認為，如在未查證及掌握任何確實消息之前，就廣播要求疏散全校1萬多師生，可能造成恐慌及推擠傷害，弊大於利。
簡禎富表示，在全面盤查時，學校指揮中心也研訂了如發現可疑爆裂物時的撤離規畫。在警方完成盤查撤隊後，學校駐警仍加強巡邏，不敢懈怠。
另外，對於接連收到恐嚇信，清大也相當擔心，任何的舉動都會刺激到歹徒，繼續惡作劇、寄恐嚇信來，學校就得持續嚴陣以待。