兇手找到了！逃脫狒狒成「獵槍下亡魂」　致命部位在這裡

再收爆裂物恐嚇信！清大報警盤查無異狀　籲儘快查出歹徒

▲清大連2天收爆裂物恐嚇信，今（28）日員警進校巡邏、校方盤查無異狀。（圖／翻攝自清大臉書）
▲清大連2天收爆裂物恐嚇信，今（28）日員警進校巡邏、校方盤查無異狀。（圖／翻攝自清大臉書）

記者李琦瑋／新竹報導

國立清華大學昨天下午接獲通報，有不明人士宣稱在校內某男廁放置爆裂物，經警方盤查後，未發現異狀，今（28）日校方又接獲不明人士恐嚇信件，揚言爆裂物要放在女廁，推測為惡作劇信件，但清大仍成立指揮中心，由校長主持應變，並報警處理，下午4點半完成盤查，並無發現異狀。

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清大昨天下午2點接獲爆裂物通報，立即由校長召集指揮中心，協請新竹市警察局派員，在清大駐警的陪同之下進行館舍全面盤查。截至昨天下午5點半為止，校本部及南大校區全部館舍、餐廳、宿舍、體育場館等公共區域都已經排查完成，並未發現異狀。

清大繼昨天的爆裂物假訊息後，今天下午2點接獲教育部校安中心通報，表示再接獲2封跟昨天假訊息發自同樣電郵的恐嚇信。

據悉該電郵名為英文拼音「網絡戰神」，IP在境外，今天發信到總統府與行政院長信箱，一封信內容與昨天類似，只是昨天說要放爆裂物在男廁，今天說要放在女廁，「5顆遙控炸彈已經安裝在國立清華大學，一顆炸彈安裝在國立清華大學女廁所內，下午5點準時引爆」。

另一封信則宣稱「會備妥槍枝，準備在下午4點潛入清大，衝入學生教室隨機射殺學生，其同伴會在TikTok同步直播這一個偉大盛況」。

清大今天表示，警方認為IP在境外、惡作劇可能信高，但學校不敢輕忽，立即成立指揮中心，由校長主持應變，並感謝新竹市長高虹安及新竹市警察局第二、第三分局的協助，立即派員警進校巡邏，學校各館舍的安全官也針對教室、餐廳、宿舍、體育場館等公共區域進行盤查，於下午4點半盤查完成，並無發現異狀。

同時，清大也宣布，暫停餐廳、體育場館及圖書館使用，減少群聚，明天才會重新開放。

清大籲請警方儘快查出寄送恐嚇信的歹徒，還給校園平靜，若有最新訊息，會透過全校信及臉書通知大家，也請師生發現可疑狀況，立即通報學校駐警隊，電話（03)571-4769。

針對昨天校方接獲消息，未立刻疏散學生挨批，清大副校長簡禎富說，學校昨天處理全程與教育部及警方保持密切聯繫溝通，共同討論後認為，如在未查證及掌握任何確實消息之前，就廣播要求疏散全校1萬多師生，可能造成恐慌及推擠傷害，弊大於利。

簡禎富表示，在全面盤查時，學校指揮中心也研訂了如發現可疑爆裂物時的撤離規畫。在警方完成盤查撤隊後，學校駐警仍加強巡邏，不敢懈怠。

另外，對於接連收到恐嚇信，清大也相當擔心，任何的舉動都會刺激到歹徒，繼續惡作劇、寄恐嚇信來，學校就得持續嚴陣以待。

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