汪小菲回台「天天見S媽」！仍叫丈母娘　和解大S僅回2字

專訪／愛雅回憶母親罹癌病逝　最後悔因失智爸忽略她病情

▲愛雅（右）憶起媽罹癌匆匆過世，後悔顧失智爸忽略她病情。（圖／愛雅臉書）
▲愛雅（右）憶起媽罹癌匆匆過世，後悔顧失智爸忽略她病情。（圖／愛雅臉書）

記者侯家瑜/專訪

愛雅（舊藝名：張艾亞）去年9月28日與老公「W先生」登記結婚，現在是個幸福的人妻，她曾分享會與老公再次搭上線，是因為對方在媽媽癌逝後，主動致電關心並陪在身邊，就連失智爸爸也一起照顧。愛雅近日接受《NOWnews今日新聞》訪問，分享痛失雙親的心情之外，也提到曾因把重心放在照顧失智的爸爸，而忽略媽媽的感受，讓她病情快速惡化。

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▲愛雅曬出夫妻正面合照，不過老公的臉仍未曝光。（圖／翻攝自愛雅臉書）
▲愛雅去年與老公登記結婚。（圖／愛雅臉書）
▲愛雅大年初二送走父親，內心相當痛苦。（圖／翻攝自愛雅FB）
▲愛雅大年初二送走父親，內心相當痛苦。（圖／愛雅臉書）
愛雅的媽媽2021年8月罹癌病逝，92歲的爸爸失智10多年後，也在今年大年初二過世，爸媽相差16歲，她坦言現在身邊有老公、2位姊姊，所以不太會覺得孤單，還說以後若計畫生孩，一定要生2個以上，不想讓孩子失去雙親後無依無靠。愛雅透露爸爸80出頭歲時，開始出現失智行為，「他以前是做財務，全家人的財務都是他手寫報帳，後來爸爸發現自己不太能算、開始退化，我們才帶他去看醫生、做巴氏量表。」愛雅坦言起初心情不會太震驚，畢竟長輩年紀到了，健康問題還是需要面對，「我爸在56歲才生下我，所以我面對爸媽，就是面對長者。」

回想起小時候，愛雅與「一家之主」爸爸，沒有特別親近，「他當時要找我聊天，都是用剪報紙的方式，例如如何保健、不要熬夜等。」而愛雅6年前要到大陸發展前，爸爸也變得比較遲緩且依賴人，「他就會問我，多久才回來一次？當時也是我第一次親爸爸的臉頰，之後我們才有比較多肢體接觸、愛的表現，我還幫他剪指甲，媽媽那時有告訴我『爸很感動』。」

▲愛雅透露小時候，和爸爸沒有特別親近。（圖／愛雅臉書）
▲愛雅透露小時候，和爸爸沒有特別親近。（圖／愛雅臉書）
愛雅透露一開始是由媽媽和看護輪流照顧爸爸，媽媽走了之後，才由自己和姊姊接手。事實上，愛雅媽媽20多年前就罹患乳癌，前年疫情大爆發，又被診斷出罹患罕見的血管瘤癌，罹癌到離世僅3個多月，愛雅說：「看護有告訴我，平常不太說話的爸爸，在媽媽走的那一天，有說要找媽媽。」而媽媽走後，爸爸的病情也每況愈下，有時看護幫他翻身，爸爸還會出手拍打看護。

愛雅感嘆當時因為全家人要照顧失智的爸爸，而忽略媽媽的情緒，「爸爸失智後變得倔強、固執，會堅持要泡澡，或是半夜起床上廁所不慎摔跤，就會被媽媽罵，媽媽受不了後，就會請我們女兒去溝通，我們也會用『交換條件』的方法，阻止爸爸做危險的事，但我們也忘了，時刻都把氣悶在心裡的媽媽，其實也需要被照顧。」

▲愛雅透露爸爸失智後，媽媽總把氣悶在心裡。（圖／愛雅臉書）
▲愛雅透露爸爸失智後，媽媽總把氣悶在心裡。（圖／愛雅臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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