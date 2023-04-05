專訪／愛雅回憶母親罹癌病逝　最後悔因失智爸忽略她病情

我是廣告 請繼續往下閱讀
回想起小時候，愛雅與「一家之主」爸爸，沒有特別親近，「他當時要找我聊天，都是用剪報紙的方式，例如如何保健、不要熬夜等。」而愛雅6年前要到大陸發展前，爸爸也變得比較遲緩且依賴人，「他就會問我，多久才回來一次？當時也是我第一次親爸爸的臉頰，之後我們才有比較多肢體接觸、愛的表現，我還幫他剪指甲，媽媽那時有告訴我『爸很感動』。」
愛雅透露一開始是由媽媽和看護輪流照顧爸爸，媽媽走了之後，才由自己和姊姊接手。事實上，愛雅媽媽20多年前就罹患乳癌，前年疫情大爆發，又被診斷出罹患罕見的血管瘤癌，罹癌到離世僅3個多月，愛雅說：「看護有告訴我，平常不太說話的爸爸，在媽媽走的那一天，有說要找媽媽。」而媽媽走後，爸爸的病情也每況愈下，有時看護幫他翻身，爸爸還會出手拍打看護。
愛雅感嘆當時因為全家人要照顧失智的爸爸，而忽略媽媽的情緒，「爸爸失智後變得倔強、固執，會堅持要泡澡，或是半夜起床上廁所不慎摔跤，就會被媽媽罵，媽媽受不了後，就會請我們女兒去溝通，我們也會用『交換條件』的方法，阻止爸爸做危險的事，但我們也忘了，時刻都把氣悶在心裡的媽媽，其實也需要被照顧。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。