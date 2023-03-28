緣已盡？《黑暗榮耀》涎鎮跟《魷魚遊戲》李政宰有這關係

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林智妍今年在《黑暗榮耀》飾演欺負宋慧喬的朴涎鎮，成了「最美反派」初嚐走紅滋味，除了去向備受關注，她也已接下tvN電視劇《有院子的家》、SBS電視劇《全國死刑公投》的演出，至於飾演何種角色有待官方公告。
「朴涎鎮」雖然壞的令觀眾恨得牙癢癢，但林智妍的美貌也吸引不少網友討論，更因為「壞女人」的詮釋獲得「最美反派」美譽，林智妍因走紅的關係，過往資料一一被翻出，才發現林智妍的美貌並非第一次受到討論，她早在24歲就因清純長相接替全智賢，接下知名大品牌化妝品代言人。
林智妍大學時參與不少短篇電影與短劇，2011年就拍電影出道，2014年她被指定擔任《人間中毒》女主角，清純不失神祕的角色形象讓她走紅，當年24歲的她更被知名化妝品牌Hanyul相中，廠商直接替換全智賢，由林智妍擔任代言人；她2015年首度演出電視劇，在《上流社會》跟男神朴炯植組CP，廣被更多人認識。
其實林智妍會踏上演戲之路，起因是幼時受到媽媽的影響而接觸到話劇與音樂，她也常參與校園活動、教會鋼琴伴奏會，相當習慣面對觀眾，所以決定要當演員；她原本想報考藝術高中，卻被爸媽反對而就讀豊文高中，林智妍堅持夢想，以優異的成績考上藝術綜合大學戲劇系。
林智妍有著吃不胖的體質與白皙皮膚，喜歡攀岩、皮拉提斯、拳擊、登山，每天會做1個半小時的運動，相當自律，但她表示雖然體型纖細，卻十分羨慕有著性感身材的嚴正花和金憓秀。至於感情觀，她初戀發生在18歲，直到大一因為課業繁忙沒時間談戀愛而分手；但她出道後改變想法，表示：「大家都說沒時間談戀愛，怎麼可能沒有？都有吧！只是沒有機會談而已，我是交往前要謹慎觀察的人，只是沒時間觀察而已，如果有男朋友，我再忙也能談戀愛！」