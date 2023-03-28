T1／巨星開唱！《灌籃高手》上杉昇4月8日嗨翻雲豹主場
桃園永豐雲豹職業籃球隊主場賽事如火如荼進行中，除了由超級球星霍華德(Dwight Howard)領軍帶來精彩球賽，球團還加碼打造如同嘉年華盛會的觀賽享受，剩餘主場賽事已力邀一連串超級重量級歌星前來嗨翻雲豹棲息地。由《灌籃高手》膾炙人口的經典歌曲「直到世界盡頭」原唱上杉昇領軍，嘻哈天團玖壹壹、創作歌手高爾宣OSN、臺語龐克樂團滅火器樂團將於不同場次擔任賽後演唱嘉賓。
運動中心/綜合報導
本週五3月31日由台客嘻哈天團玖壹壹打頭陣，玖壹壹以台客嘻哈音樂風格，深受許多年輕人的喜愛，多首膾炙人口的歌曲，都是近幾年KTV必點神曲。緊接著4月2日登場的馬卡龍女孩日，更邀請顏值與實力兼具的創作歌手高爾宣OSN來融化球迷的心，高爾宣多首歌曲在YouTube上超過千萬點擊率，其中單曲《Without You》一舉突破8000萬觀看次數，2020年以專輯《#osnrap》獲選KKBOX風雲榜年度十大風雲歌手、入圍第31屆金曲獎最佳新人獎。玖壹壹與高爾宣OSN出色的舞台魅力在連續假期即將引豹全場！
本季最後倒數兩場雲豹主場賽事，球團更要點燃球迷心中熱血沸騰的籃球魂！4月8日場次跨國重磅邀請《灌籃高手》經典歌曲「直到世界盡頭」的原唱上杉昇，讓這位日本90年代重量級搖滾樂隊WANDS主唱兼作詞，勾起每個籃球迷內心籃球夢。
至於4月9日本季最後一場主場比賽，由2000年成立的滅火器樂團壓軸登場，滅火器在2015年獲選第26屆金曲獎最佳年度歌曲獎，2020年獲得第31屆金曲獎最佳樂團獎，真摯情感兼動人旋律，打動無數充滿理想與熱情的年輕人。四月份最後這兩場賽事，強力邀請球迷進場同樂，與全場重溫最初的感動。