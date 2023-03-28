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梁朝偉奪威尼斯終身成就獎　華人殊榮還有「2大名導」

▲許鞍華（左起）、梁朝偉、吳宇森，都是獲得威尼斯影展「終身成就金獅獎」的華人。（圖／金馬執委會提供、記者陳明中攝、NOWnews攝影中心）
▲許鞍華（左起）、梁朝偉、吳宇森，都是獲得威尼斯影展「終身成就金獅獎」的華人。（圖／金馬執委會提供、記者陳明中攝、NOWnews攝影中心）

記者黃雅琪/綜合報導

現年60歲的香港影帝梁朝偉，昨（27）日榮獲第80屆威尼斯影展「終身成就金獅獎」，成為首位獲此獎項的「華人演員」，也是第3位榮獲該獎項的華人，在梁朝偉之前其實還有香港導演許鞍華與吳宇森，也都曾獲得此殊榮。

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▲梁朝偉獲頒亞洲電影大獎貢獻榮譽獎。（圖／翻攝自Asian Film Awards Academy 臉書）
▲梁朝偉獲頒亞洲電影大獎貢獻榮譽獎。（圖／翻攝自Asian Film Awards Academy 臉書）
梁朝偉與義大利電影導演莉莉安娜卡瓦尼，雙雙獲得第80屆威尼斯影展「終身成就金獅獎」，影帝梁朝偉開心回應：「我希望與我合作過的所有電影製作人，一起慶祝這個獎項，這個獎項也是對他們所有人的致敬。」其實梁朝偉登上國際早已不是第一次，他主演侯孝賢導演1989年《悲情城市》、陳英雄導演1995年《三輪車伕》以及李安執導的2007年《色戒》，都曾獲得威尼斯影展「最佳影片金獅獎」。

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香港導演吳宇森，2010年榮獲第67屆威尼斯影展「終身成就金獅獎」。（圖／NOWnews攝影中心）
過去曾獲得威尼斯影展「終身成就金獅獎」的華人，還有現年76歲的香港導演吳宇森，他在2010年榮獲第67屆威尼斯影展「終身成就金獅獎」，成為當年少數揚名西方國家的華人導演，吳宇森執導作品《英雄本色》是台灣人最熟悉的電影之一，他也憑藉該片榮獲第23屆金馬獎「最佳導演」獎項，並提名第6屆香港電影金像獎「最佳編劇」、「最佳導演」。

▲導演許鞍華擔任金馬獎評審團主席。（圖／金馬執委會）
▲導演許鞍華，是全球首位獲得威尼斯影展「終身成就金獅獎」的女性導演。（圖／金馬執委會）
現年75歲的香港導演許鞍華，她在2020年獲得第77屆威尼斯影展授予的「終身成就金獅獎」，成為全球首位獲得該獎項的「女性導演」，許鞍華執導過的作品    《千言萬語》、《桃姐》、《黃金時代》3部都榮獲金馬獎「最佳導演」，還得過6次香港電影金像獎「最佳導演」，一生獲獎無數實力備受肯定。

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