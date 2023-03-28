今年想IPO至少要1席女董事　另163家上市櫃明年也要補齊

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而根據證期局統計，截至3月14日止，上市櫃公司有497家沒有女性董事，其中2024年董事任期屆滿的有163家，也就是說，這163家公司在2024年股東會，應依董事屆期完成委任至少1名女性董事。
在IPO部分，證交所統計，今年估計有32家申請IPO，其中有6家還沒有設立女性董事；櫃買中心則約有24家將申請上櫃，其中有5家未符合有女性董事。對此，證交所與櫃買中心均，因為現在才公布此政策，若要增加女性董事，更動席次的話，公司需要修改章程，因此可能考慮會要求公司先承諾任期屆滿前要符合規定，或給予明年底前補正的緩衝期。
金管會自2013年起推動「2013強化我國公司治理藍圖」、2018年推動「新版公司治理藍圖（2018-2020）」、2020年推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」，迄今年剛好滿10年，已完成多項重要措施，包括上市櫃公司設置獨立董事、審計委員會及公司治理主管，並採行電子投票；董事選舉採候選人提名制；機構投資人簽署盡職治理守則及建置盡職評比機制；資本額100億元以上及外資持股30%以上的上市櫃公司提前上傳股東會議事手冊及年報；資本額20億元以上的上市櫃公司編製永續報告書等。
至於今日金管會公布的永續發展行動方案重點還包括一、推動上市櫃公司設定減碳目標、策略及具體行動計畫，2026年起上市櫃公司應依資本額規模分階段推動，公司最遲應於揭露合併財務報告公司盤查資訊之次一年度揭露其盤查年度為基準年，所訂定之次一年度減碳目標、策略及具體行動計畫。二、為落實股東行動主義，將要求興櫃公司於2025年起董事選舉應採候選人提名制。
三、合理的績效評估與薪酬制度有助落實永續發展，將於2023年納入公司治理評鑑指標，鼓勵高階薪酬與ESG績效連結，另研議董事酬金提報股東會報告的可行性。四、2027年上市櫃公司獨董席次不得低於1/3，另任期不得逾3屆。五、2025年起，20億元以下上市櫃公司編製永續報告書。
六、強化利害關係人溝通，為持續強化機構投資人影響力及盡職治理資訊揭露之品質，集保公司及證交所將建置盡職治理報告書數位平台，並於2024年試行，利害關係人對企業推動永續發展扮演重要角色，將蒐集國外實務共同議合作法，於2024年修正機構投資人盡職治理守則。七、推動 ESG 評鑑及數位化，像是建置永續報告書數位平台、精進ESG資料庫、研議建置ESG評鑑、編製ESG相關指數。