雲嘉南青年職涯中心一級玩家3.0 助青年接軌職場零距離

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今日「一級玩家3.0：職場登入計畫」於南紡購物中心舉辦啟動記者會，邀請勞動部雲嘉南分署分署長劉邦棟、學界、業界及企業教練，共同見證一級玩家3.0計畫正式啟動。7位嘉賓代表一起轉動手中鑰匙，象徵「一級玩家3.0」計畫將透過「職場關鍵5力」及「企業教練制度」協助青年開啟理想的職涯大門。
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟表示，一級玩家計畫已邁入第3年，透過紮實的課程規劃和師資陣容，協助青年在求職與轉職路上獲得亮眼成績，去年有高達81.4%的結訓學員成功就業或進入實習，期許今年透過嚴謹的課程架構規劃讓玩家更有系統、有目標的學習。再加上專業的企業教練帶領，幫助更多青年順利登入職場，讓青年在疫情共存時代的求職、轉職需求更順暢，且協助有求才需求之玩家合作企業延攬優秀人才入職，達到雙贏的目標。
「一級玩家3.0」更完善了「產業接軌」機制，由合作企業的人資或主管擔任企業教練，以小團體共學的方式提供青年的職涯規劃建議及職場經驗分享，搭配「職場接軌前哨站」讓學員能夠掌握企業徵才第一手資訊，與透由「職缺爭霸戰」獲得面試實戰經驗，有機會被企業賞識謀得好工作。對未來感到徬徨即將畢業之學子若欲了解「一級玩家3.0：職場登入計畫」，可上網搜尋：YS青年職涯發展中心/雲嘉南分署了解。