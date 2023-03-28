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電價4/1起平均調漲11%！民生用戶最貴每度7.69元

▲台灣電力公司今（28）日於官網正式公告用電各級距收費價格，其中，民生最貴電價為住宅用電1001度以上用戶，夏月電價每度7.69元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台灣電力公司今（28）日於官網正式公告用電各級距收費價格，其中，民生最貴電價為住宅用電1001度以上用戶，夏月電價每度7.69元。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

電價將於4月1日起平均調漲11%，台灣電力公司今（28）日於官網正式公告用電各級距收費價格，其中，民生最貴電價為住宅用電1001度以上用戶，夏月電價每度7.69元。此次電價調整，全台總共約有186萬戶受影響。

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經濟部於17日召開電價費率審議會，宣布自4月1日起，平均電價調漲11%，每度電從平均單價2.8064元上升至3.1154元。住宅用電700度以下、小商店1500度以下、農漁及學校用電不調漲。住宅701至1000度、小商店1501至3000度微調3%；住宅用電1001度以上調漲10％、小商店3001度以上調漲5%。

經濟部說明，近期國際燃料價格雖有回跌，但仍是高檔，2022年台電公司每賣1度電就虧損1.2元，為減少台電虧損及由較有能力者負擔較多電費的原則下進行調整。因此審議會決定，針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲其電價17％，而產業低壓以內需、微中型企業為主，電價調漲10%，低於產業高壓的調幅。

台電今日於官網正式公告用電各級距收費價格，住宅、商業、工業等各部分最貴的電價分別為，住宅用電1001度以上用戶夏月電價每度7.69元，營業用電3001度以上用戶夏月電價每度6.75元，工業用電三段式時間電價在夏季尖峰時間每度收費7.03元。

此次電價調整，民生調漲2.6％、產業平均調漲平均漲幅14.2％，全台約有186萬戶受影響。

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