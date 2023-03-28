會見江蘇省委書記　馬英九盼兩岸建互信：一同推動謀和

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馬英九今與信長星會面，並發表談話。他表示，兩岸在江蘇省有高度的經貿文化交流，相當多的台商都在這裡發展，因此，在這趟旅程的第一站，他要先感謝各位對在蘇台商台企的照顧，也要感謝各位對本人此行的協助與安排，他的太太也是南京人。
馬英九指出，這幾天他將前往南京、武漢、湘潭、衡山、長沙及重慶、上海等地，除到湖南老家湘潭祭祖，也會帶著年輕朋友們到幾個中國歷史的重要地點，上海、南京等地更是不在話下，「我們今天早上就去了中山陵，國父是我們最景仰的一位中國的政治人物，能夠到他的陵寢拜訪可以說是得償夙願。」
馬英九說，江蘇省自古被稱作魚米之鄉，非常的富庶，更是典藏民國史檔案的重鎮。在江蘇的行程，歷史意義不在話下，他們今天也去了第二歷史檔案館，看到一些佈設，甚至非常面熟，成立之後因為地利之便，接收了國民政府各部會的重要檔案，對他們來講更能理解大陸的發展，這樣的行程安排特別具有意義。
馬英九提到，海峽兩岸分享、傳承了共同的血緣、語文、歷史與文化，從血緣來說是親戚，語言來講是同宗，地理來講是鄰居，這是不可抹滅的事實。
談及總統任內兩岸關係，馬英九表示，在他任內兩岸因有共同政治基礎「九二共識」，擁有互信，擱置爭議，共創雙贏，實現三通直航，他從1987年就開始參與政府兩岸工作，「那年我37歲，今年我73歲第一次來大陸，我感到很不好意思」；人家講說，你講了半天你是不是騙我？不是的，他對兩岸事務有非常大的誠意，也認識很多大陸的朋友，覺得這個工作很值得他們做的，做得好，不管是三通直航，或者是其他的，兩岸人民都可以受惠。
針對總統卸任後生活，馬英九指出，他在東吳大學擔任講座教授，主要講《專業國際法》，跟許多陸生與台生一起上課，使他認識到兩岸青年交流對台灣、對大陸都是一件非常值得做的事情，能在一起讀書、學習、交流，對他們來講是很好的事。
馬英九接著回憶，有一年他到台灣東部的台東大學，在校園聽到悠揚的薩克斯風演奏，跑過去看是台東大學的薩克斯風社，其中就有一位來自大陸，「那種感覺就是非常親切、甜蜜，兩岸學生在一起演奏，當然他們在一起打球，也在一起上課，就是我們希望看到的畫面。」
馬英九直言，他過去任台灣總統時，推動兩岸交流，當年簽了23個協議，可說涵蓋人民生活大部分的議題，也使得那時創造了從兩岸隔海分治70多年來，最和平繁榮的階段，因此卸任之後，還是繼續希望能夠從青年交流這個方向來推動，這次帶了這麼多學生來，就是著眼於此。
馬英九提及，這次決定要來，是在3月20號開記者會宣布，這幾天台灣的民意調查顯示，「有77%的民眾都肯定我這樣的作法，這令人感到非常振奮」，習先生跟他在新加坡見面後，也特別強調希望兩岸能「心靈契合」，這跟他過去一再強調「拉近心靈距離」，幾乎是一致的。馬英九也期盼兩岸要交流、合作並建立互信，才能避免戰爭風險，用交流取代對抗，用協商取代衝突，也希望陸方能夠多認識台灣人的民心理狀態，大家一起推動避戰跟謀和。
此外，馬英九還說到，這次能夠來這裡跟大家碰面、交換意見，「您對我們的招待實在太熱絡了，我真的很擔心我會吃得很胖回去」，盼各位了解在他們推動過程，有些做不夠、能加強的，讓他們繼續把事情做好，再次謝謝信先生招待，也希望能夠有愉快的夜晚。