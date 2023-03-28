【懶人包】胃不適、胃痛怎麼辦？我需要照胃鏡檢查嗎？　正確處理流程專家告訴你！

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等級一：胃部不適 正確飲食、改變生活習慣多數民眾胃部不適都是因為生活壓力大、飲食作息不正常造成的，臺北市立聯合醫院家醫科醫師侯君穎建議，可以先靠著正確飲食、應對壓力源、改善生活習慣來改善症狀，不一定要馬上做照胃鏡等侵入性檢查。
癌症關懷基金會執行長黃翠華營養師指出，胃本身就有很好的平衡調節機制，因順應著胃的特性，提供胃部營養素，避免所謂的「傷胃食物」，並充分咀嚼，每一口食物應咬20－30下，養成良好的飲食習慣，才能保護胃部健康。
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等級二：胃痛 了解疼痛原因、考慮就醫治療不過，若是胃部不適的情況已經到達「疼痛」的程度，就要考慮就醫治療。從中醫觀點來看，衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政分享到，一般常見的慢性胃痛可分為三大型，治療方法與穴位按摩都不完全相同。
- 氣機阻滯
- 好發族群：容易緊張，壓力較大的民眾。
- 常見症狀：肚臍周圍脹滿，疼痛部位不固定，通常脹滿感大於痛感，情緒起伏大時誘發，疼痛常延伸至肋骨兩側，伴有打嗝嘆氣，排氣後症減緩，舌苔薄白，脈弦。
- 保健穴位：合谷穴、內關穴。
- 食積胃脘
- 好發族群：三餐不定時，暴飲暴食的族群。
- 常見症狀：胃部常常脹滿，嚴重時悶痛，部位固定，通常在進食完不久後發生，伴有口乾口臭、噁心，胃食道逆流，嚴重時會嘔吐，大便偏黏不成形，不常解便，舌苔厚膩，脈滑。
- 保健穴位：中脘穴、天樞穴。
- 腸胃虛寒
- 好發族群：常吃生冷飲食，如生猛海鮮、生菜沙拉的民眾較容易發作。
- 常見症狀：突發性胃部隱隱作痛，熱敷後症狀改善，遇寒則加重，通常大便較軟散，解便次數較多且不成形，容易腹瀉，手腳冰冷，舌苔薄白，脈沉。
- 保健穴位：氣海穴、關元穴。
若以西醫角度來看，林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科系副教授級主治醫師李柏賢表示，胃痛有可能是急性胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流，三種疾病的症狀不盡相同。
- 急性胃炎：疼痛通常都會很明確知道是在某一事件之後引起的，大多患者都是吃了刺激性的食物，如：麻辣火鍋、烈酒等，引發疼痛，若痛個一天、半天，直到吃藥後才緩解，大多都是因為急性胃炎。
- 胃潰瘍：胃部持續性的悶痛，且吃了食物之後症狀會加重。
- 胃食道逆流：當胃酸逆流至食道，刺激神經，也會造成疼痛，疼痛位置通常位在腹部中間，並伴隨胸口灼熱、口中有酸氣味、喉嚨癢癢會想咳嗽。
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等級三：長期胃痛+其他症狀 認識檢查、進一步診斷如果胃痛情況沒有獲得改善就要特別小心，因為嚴重有可能是「胃癌」引發的疼痛問題。輔大醫院胃腸肝膽科醫師林暘朝提到，如果胃痛，又合併有貧血、解黑便、體重嚴重減輕等症狀，需要特別注意，建議要做進一步檢查。
胃部檢查有哪些？ 怎麼選擇適合的檢查方式？關於胃部的檢查方式有很多種，最直接看到胃內部狀況的便是胃部內視鏡檢查，也就是所謂的「照胃鏡」，而胃鏡也是早期發現胃癌的重要診斷方式。
一般的胃鏡檢查需要進行局部麻醉或全身麻醉，從咽喉放入內視鏡進入胃進行檢查。現在也有膠囊胃鏡，不需麻醉就可進行檢查，有些民眾年紀較大、心臟、肺部功能不好，擔心麻醉風險，也可以膠囊胃鏡進行檢查。
而除了胃鏡外，還有腹部超音波、腹部X光、幽門桿菌吹氣測試等各種檢查，如果民眾不確定要進行哪一種檢查，該怎麼辦？
奇美醫院家庭醫學部主治醫師蘇若荃建議，民眾可前往肝膽腸胃科或家醫科，醫生會視病況嚴重程度與症狀時間長短安排適當的檢查，例如胃鏡與大腸鏡檢查，若高齡族群不適合侵入性檢查，也可改做胃幽門桿菌吹氣測試、腹部超音波、腹部X光等，有助於鑑別病因。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57188
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