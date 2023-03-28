劉亞仁100億違約金怎算的？媒體公開他驚人工作:1次賺9億
南韓影帝劉亞仁於2月爆出違法注射過量的牛奶針（又名「丙泊酚」，為一種短效靜脈注射麻醉藥）、吸大麻、古柯鹼跟K他命，他神隱1個多月後，終於在本月27日現身接受調查，劉亞仁出面時也深深鞠躬、發文向大眾、演藝圈幕前幕後同仁及粉絲致歉。劉亞仁因吸毒形象全毀，不少廠商急與他切割，根據韓媒統計，他過去曾接下食品、時尚精品、戶外用品等10個代言，每年代言費最少有8至9億韓元（約台幣2200萬元），估計他這次將付出超過100億韓元（約台幣2.5億元）的廣告違約金。
記者陳雅蘭/綜合報導
根據韓媒報導，律師透露劉亞仁可能付出超過100億韓元的廣告違約金，「但也不排除在訴訟前達成協議。一般廣告合約中，包含演出者、藝人犯下引起社會爭議的罪行，或者因此被起訴毀損品牌形象，無法再刊登廣告時，就須支付相當於廣告費，或者是更多違約金的損害賠償條款，劉亞仁應是無法擺脫此部分的法律責任。」至於在何種程度上能達成協議、不進行訴訟，就得看雙方（廣告商和劉亞仁）意見是否一致。
據悉，劉亞仁過去接下食品、時尚精品、戶外用品等10個代言，代言費為8至9億韓元，若以最少10個代言金額推算，劉亞仁恐難逃100億韓元的違約金賠償。
劉亞仁因為吸毒的關係，演藝工作全面中斷，除了被廣告商切割，也遭到Netflix換下《地獄公使2》的男主角，《地獄公使》第一季曾公開製作費為150億至200億韓元（約台幣3.8億至5.1億元），他們恐因劉亞仁的負面新聞關係，擬出應對資方、賠償甚至換角等措施，花費勢必可觀。此外，劉亞仁跟李秉憲（又譯：李炳憲）已拍攝完畢的電影《勝負》，其餘電影《末日愚者》、《HI.FIVE》等的上映檔期，也恐面臨生變。
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