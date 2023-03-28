台中新光三越搶普發6千商機 祭30%回饋加碼抽頂級名車
普發6千元現金將於4月初入帳，各行各業搶攻商機紛出招。適逢百貨業母親節檔期促銷戰，全台百貨店王新光三越台中店配合「初夏購物節」登場，祭出超強6千放大術搶客，Skm pay手機會員消費可享30%回饋外，會員點數扣100點，還有機會將價值近200萬元的LEXUS頂級名車開回家，獨寵會員手筆創全台百貨業之最，預估整檔成長率約10%。
記者金武鳯/台中報導
新光三越台中店初夏購物節，將於4月6日至26日集結各大天王品牌，以及最潮新品祭優惠共襄盛舉。由於看好清明節連假商機，以及普發6千元現金效應，新光三越台中店比照周年慶促銷規模，包括全館Skm pay單筆滿3000送3000點，百萬組頂尖美妝最低折扣3.2折起，還享會員單筆滿3000送3000點，另電費調漲不用怕，智能多功話題商品下殺5折。
除此之外，獨寵會員特別擴大會員點數回饋，會員SKM PAY刷滿6千元，除了送6000會員點數，價值600元外，再送1000扺用金及200禮券 ，點數加上禮券總計1800元，回饋率達30%。另加碼全台獨家抽名車豪舉，只要扣100點數，就可參加價值195萬的LEXUS ES200頂級款名車抽獎，扣50點抽中宏佳騰Ai-1 SPORT智能電動車。
新光三越台中店長許宜敬表示，為了擴大普發6千效益，讓民眾賺很大，台中店推出千項商品獨享優惠，還加碼抽頂級名車，獎值回饋百貨界最高。台中店Skm pay會員約有65萬人，忠誠會員群約有半數，中獎率並不低。
另外，購物節期間，台中店還規畫了超強話題美食集客，除了5家排隊新櫃登場，4月4日至18日最受歡迎的日本美食物產展將盛大開展，接著19日起，韓國物產展與泰國展接續登場，要讓消費者大大滿足出國購物樂。