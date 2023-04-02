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商機無限！VTuber藝人化　三成粉絲每週花3hr看直播

▲VTuber相關產業在近年來展露頭角，並創造蓬勃商機。（圖／翻攝自ANYCOLOR官網）
▲VTuber相關產業在近年來展露頭角，並創造蓬勃商機。（圖／翻攝自ANYCOLOR官網）

國際中心徐筱晴／綜合報導

過去三年來，因為新冠肺炎疫情影響，讓「宅」經濟隨之蓬勃發展，其中原先還是小眾文化的「虛擬直播主」（VTuber）也漸漸躍升成為人熟知的虛擬直播文化。不少民眾願意花費時間去觀看VTuber進行直播，矢野經濟研究所先前曾做過調查，發現有超過三成的VTuber觀眾大約每個禮拜會花上三小時以上觀看VTuber相關的影片。其中以「にじさんじ」（Nijisanji，彩虹社）、「ホロライブ」（hololive）的VTuber最為人所知。

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自2020年疫情爆發以來，人們上網的時間劇增，直播文化也趁勢而起，結合動漫元素和直播實況而成的VTuber更成為焦點。《華爾街日報》曾經形容VTuber是「日本傳統漫畫和動畫的演變，為漫畫和電視螢幕上的人物提供了即時互動」。

隨著VTuber越來越廣為人知，近年來也能發現，VTuber越來越有「藝人化」、「網紅化」的趨勢，「撈金」方式也越來越多元，除了「直播抖內」之外，還有VTuber的周邊商品販賣，以及代言聯名。從推出知名VTuber企劃「NIJISANJI」的ANYCOLOR公司財報來看，就能發現周邊販售就占了營收的44%，超過了直播收入（31%），廣告業配則佔了14%。

雖然線下活動、聯名企劃增加，但VTuber想要增加粉絲黏著度，直播仍是一大管道。根據日本《IT media》報導，矢野經濟研究所先前以VTuber為主題進行消費者習慣調查，發現回答「對VTuber感興趣」的15至39歲的894名受訪者當中，有34.1%的人「一週花不到1小時」觀看VTuber相關影片，為最大宗，其次則為「一週花1至3小時」的人，則佔了的26.9%。調查中提到的VTuber相關影片，指的是包括直播、直播存檔影片，或是精華影片等。

不過另外有14.9%的人「一週花3至7小時」觀看VTuber相關影片，另外有15.1%的人則是「每週花7小時以上」，意味著有超過三成的受訪者，在一週中會花3小時以上觀看VTuber相關影片。調查結果更顯示，每週花上20至30小時以上的觀眾也「大有人在」。

隨著VTuber越來越廣為人知，並與各個品牌進行聯名合作，「VTuber公司」或是「VTuber企劃」也如雨後春筍冒出，矢野經濟研究所也針對其中11個知名度較高的公司或企劃進行品牌認知調查，發現ANYCOLOR公司旗下企劃「NIJISANJI」最廣為人知，認知率高達89.6%，其次則為「hololive」的86.9%。而有著「VTuber始祖」之稱的「絆愛」（キズナアイ）所屬的「Kizuna AI」認知率僅58.4%。

另一方面，日本索尼音樂娛樂（ソニー‧ミュージックエンタテインメント）創建、並於2021年7月開始活動的VTuber事務所「VEE」，認知率也達到21%。矢野經濟研究所表示，「在有資本實力的大企業也加入戰局的背景下，VTuber公司的勢力分佈今後還會出現變化。」

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