商機無限！VTuber藝人化　三成粉絲每週花3hr看直播

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隨著VTuber越來越廣為人知，近年來也能發現，VTuber越來越有「藝人化」、「網紅化」的趨勢，「撈金」方式也越來越多元，除了「直播抖內」之外，還有VTuber的周邊商品販賣，以及代言聯名。從推出知名VTuber企劃「NIJISANJI」的ANYCOLOR公司財報來看，就能發現周邊販售就占了營收的44%，超過了直播收入（31%），廣告業配則佔了14%。
雖然線下活動、聯名企劃增加，但VTuber想要增加粉絲黏著度，直播仍是一大管道。根據日本《IT media》報導，矢野經濟研究所先前以VTuber為主題進行消費者習慣調查，發現回答「對VTuber感興趣」的15至39歲的894名受訪者當中，有34.1%的人「一週花不到1小時」觀看VTuber相關影片，為最大宗，其次則為「一週花1至3小時」的人，則佔了的26.9%。調查中提到的VTuber相關影片，指的是包括直播、直播存檔影片，或是精華影片等。
不過另外有14.9%的人「一週花3至7小時」觀看VTuber相關影片，另外有15.1%的人則是「每週花7小時以上」，意味著有超過三成的受訪者，在一週中會花3小時以上觀看VTuber相關影片。調查結果更顯示，每週花上20至30小時以上的觀眾也「大有人在」。
隨著VTuber越來越廣為人知，並與各個品牌進行聯名合作，「VTuber公司」或是「VTuber企劃」也如雨後春筍冒出，矢野經濟研究所也針對其中11個知名度較高的公司或企劃進行品牌認知調查，發現ANYCOLOR公司旗下企劃「NIJISANJI」最廣為人知，認知率高達89.6%，其次則為「hololive」的86.9%。而有著「VTuber始祖」之稱的「絆愛」（キズナアイ）所屬的「Kizuna AI」認知率僅58.4%。
另一方面，日本索尼音樂娛樂（ソニー‧ミュージックエンタテインメント）創建、並於2021年7月開始活動的VTuber事務所「VEE」，認知率也達到21%。矢野經濟研究所表示，「在有資本實力的大企業也加入戰局的背景下，VTuber公司的勢力分佈今後還會出現變化。」