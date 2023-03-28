從精神醫學看校園霸凌（一）　「霸凌」是如何產生的？

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什麼是霸凌？ 為什麼會有霸凌？「霸凌」的定義為何？陳牧宏主任表示，「霸凌」是指任何反覆地直接或間接的行為、評論、舉動或姿態，而且通常是蓄意的，不論嚴重程度，或發生在什麼地方，包含網路上都是霸凌，而且一定會造成傷害、壓迫。
他提到，霸凌本身的核心就是「權力的不對等」，這是它存在的定義，所以霸凌是權力端（權力大者或擁有權力者），對於不權力端（弱勢族群）產生各式各樣不適當的對待。
霸凌的產生，其實就跟霸凌者、受害者之間權力的不對等有關，陳牧宏主任指出，背後其實就是「歧視、汙名標籤（stigma）」，當權力者看見不權力者身上有這樣的存在，而產生強者對待弱者的霸凌行為。
霸凌是學習而來的？ 還是天生的？「霸凌」是學習而來的，還是與生俱來的呢？陳牧宏主任表示，有很少數的霸凌者是基因影響，所佔比例在人類族群中甚至不到千分之一，大部分還是與「氛圍（climate）」有關。
所謂的「氛圍」，指的是團體成員對於社會環境共享的認知、看法。包含社會氛圍（social climate）、學校氛圍（school climate）、班級氛圍（class climate）等。
陳牧宏主任指出，其中確實有一部分是學習而來的，例如我們學到什麼是男生、什麼是女生，什麼是勇敢、什麼是懦弱等，但也有一部份是不需要教、不需要學，深植在社會裡頭，當人成長在社會環境中就自然而然產生的。
就如同精神醫學常說的「生理-心理-社會（biopsychosocial）」相互影響，霸凌的產生大部分仍受到社會因素導致。陳牧宏主任表示，在科學上的理解，霸凌是從個人（personal）、人與人之間（relational），到整個結構性、社會性（system）的事件。
陳牧宏主任強調，「霸凌是很複雜的一件事，它絕對不是一個人的問題，是一個系統性的問題」。
什麼是校園霸凌？ 網路也是校園的延伸而「霸凌」的發生並不只侷限於某一個地方，任何地方都可能會有「權力不對等」，會產生「氛圍」，學校也是其中之一。
根據《校園霸凌防制準則》，「校園霸凌」是指相同或不同學校校長、教師、職員、工友、學生對學生，於校園內、外所發生的霸凌行為，使他人處於具有敵意或不友善的環境，產生精神、生理或財產上的損害，或影響其正常學習活動。
此外，現在手機、電腦相當發達，霸凌不只會在學校發生，下課回家後同學、班級的社交群組等網路空間，都有可能發生「網路霸凌（cyberbully）」，網路的空間也成為了學校的延伸。
青少年常有校園霸凌 原因在「大腦」為什麼常常會有青少年校園霸凌或暴力事件產生？陳牧宏主任表示，人類大腦主要有2個時期會大規模的成長，出生－4、5歲以及青春期是大腦快速成熟發展的時候，這段時期大腦不穩定，容易產生衝動就有可能驅使霸凌、暴力行為產生。
此外，陳牧宏主任也提到，大腦的不穩定，也使青少年比一般人「易受傷害（vulnerable）」，在科學定義上，未成年就是「易受傷害族群」，就是一群「弱勢的人（minority）」。
所有的青少年都是霸凌、被霸凌的風險族群，霸凌這種權力不對等的對待，若發生在青少年身上，將會產生深遠的影響。陳牧宏主任表示，青少年就是一群容易犯錯又容易受傷的孩子，這也是為什麼法律會保護他們的原因。
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反霸凌專線：1953
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57237
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